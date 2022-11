Simonetta Sommaruga va quitter le Conseil fédéral

Simonetta Sommaruga va démissionner du Conseil fédéral. L’annonce sera faite ce mercredi après-midi lors d’une conférence de presse prévue à 14h15, selon le journal Le Temps. Âgée de 62 ans, la ministre socialiste a été élue en 2010 et a passé 12 ans au gouvernement.



Simonetta Sommaruga s'est occupée du Département fédéral de justice et police, avant de prendre les rênes du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication dès 2019. D'abord élue au Conseil national en 1999, puis au Conseil des Etats en 2003, elle a été par deux fois présidente de la Confédération en 2015 et en 2020. /gtr