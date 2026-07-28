Lignières : restrictions obligatoires sur l’usage de l’eau potable

Face à la sécheresse qui touche le canton de Neuchâtel, la Commune de Lignières communique ...
Lignières : restrictions obligatoires sur l’usage de l’eau potable

Face à la sécheresse qui touche le canton de Neuchâtel, la Commune de Lignières communique de nouvelles restrictions obligatoires concernant l’usage de l’eau potable.

A Lignières, des restrictions obligatoires ont été communiquées mardi sur l’usage de l’eau potable.  A Lignières, des restrictions obligatoires ont été communiquées mardi sur l’usage de l’eau potable. 

La sécheresse contraint les communes à limiter l’usage de l’eau potable. La Commune de Lignières indique, dans un communiqué publié ce mardi, de nouvelles interdictions concernant l’usage de l’eau potable, en raison de la baisse critique de ses réserves.

Jusqu’à nouvel avis, il est strictement interdit d’arroser les pelouses ainsi que d’utiliser des arroseurs automatiques pour irriguer les potagers. L’arrosage manuel reste autorisé entre 20h et 8h. Il est également défendu de remplir les piscines et les spas privés, ainsi que de laver les véhicules, les terrasses, les façades et les voies privées.

Sur le plan communal, l’ensemble des fontaines du village raccordées au réseau d’eau potable a été fermé. L’arrosage des pelouses à Fourmiparc a également été interrompu. Le Conseil communal invite la population à faire un usage responsable et économique de l’eau. Tout non-respect des directives est passible d’une amende. /comm-rle

Des communes neuchâteloises face à la sécheresse


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