De la Croix-Rouge aux Soins à domicile de la Côte

Le déficit financier était trop important pour la Croix-Rouge neuchâteloise. L’association a donc décidé de ne plus proposer de prestations dans le domaine des soins à domicile, selon un communiqué paru vendredi. Les « Soins à domicile de la Côte » reprendront les contrats du personnel ainsi que la patientèle dès le 1er octobre. « C’est un crève-cœur et un soulagement », explique le directeur de la Croix-Rouge neuchâteloise Robin Delisle. Après 15 ans d’activité dans ce domaine, et environ trois ans de réflexion sur la réorganisation, « on arrive à un constat d’échec financier, beaucoup plus qu’un constat d’échec de la prestation, car elle a toujours donné satisfaction ». Le déficit annuel a atteint des centaines de milliers de francs ces dernières années. Après des recherches, le « partenaire idéal » de reprise a été trouvé avec les Soins à domicile de la Côte. Des aspects communs entre les deux institutions ont été relevées « au niveau des valeurs et des prises en charge des personnes âgées », comme le met en avant Robin Delisle.