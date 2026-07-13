De la Croix-Rouge aux Soins à domicile de la Côte

L’association cantonale ne peut plus assurer les prestations de soins à domicile en raison des pertes financières. Ses patients et le personnel seront transférés au nouveau service dès le 1er octobre.
Le déficit financier était trop important pour la Croix-Rouge neuchâteloise. L’association a donc décidé de ne plus proposer de prestations dans le domaine des soins à domicile, selon un communiqué paru vendredi. Les « Soins à domicile de la Côte » reprendront les contrats du personnel ainsi que la patientèle dès le 1er octobre. « C’est un crève-cœur et un soulagement », explique le directeur de la Croix-Rouge neuchâteloise Robin Delisle. Après 15 ans d’activité dans ce domaine, et environ trois ans de réflexion sur la réorganisation, « on arrive à un constat d’échec financier, beaucoup plus qu’un constat d’échec de la prestation, car elle a toujours donné satisfaction ». Le déficit annuel a atteint des centaines de milliers de francs ces dernières années. Après des recherches, le « partenaire idéal » de reprise a été trouvé avec les Soins à domicile de la Côte. Des aspects communs entre les deux institutions ont été relevées « au niveau des valeurs et des prises en charge des personnes âgées », comme le met en avant Robin Delisle.
Robin Delisle : « Pour nous, l’activité n’était pas viable à long terme sans mettre en péril l’ensemble de l’institution. »
Difficile pour la Croix-Rouge d’expliquer pourquoi son modèle n’était financièrement pas viable, alors que les soins à domiciles sont courants dans le canton de Neuchâtel. Robin Delisle relève tout de même une piste : l’absence de reconnaissance de tous les temps de transports. « Dès le moment où une collaboratrice fait n’importe quelle prestation en tant que salariée, elle est rémunérée pendant son temps de trajet. Mais ce temps de trajet n’est pas reconnu par les assurances, ça péjore un certain nombre de situations », selon le directeur de l’association. Notamment quand il faut choisir les patients qui sont éloignés du personnel, ou lorsque le temps d’intervention est court.
« C’est une des choses qui pourrait être améliorée pour baisser le risque de sélection des patients. »
La patientèle devrait pouvoir garder le même suivi avec les Soins à domicile de la Côte, avec, dans la majorité des cas, les mêmes collaboratrices. « Ça changera peu pour les patients », espère le directeur de la Croix-Rouge neuchâteloise. Les factures seront simplement émises par le nouveau prestataire. L’association continuera de proposer différentes prestations pour les personnes âgées, comme le transport aux rendez-vous médicaux, les visites à domicile ou les cafés-rencontres.
« La plupart des prestations pour favoriser le maintien à domicile envers les personnes âgées demeure. »
Robin Delisle rappelle finalement que son personnel a réalisé une prestation de qualité ces dernières années avec des micro-équipes de 5 à 12 soignantes de proximité. /swe