Du changement dans les soins à domicile

Les Soins à domicile de la Côte vont reprendre l’offre de La Croix-Rouge neuchâteloise. Ce secteur de l’association fait face à des difficultés financières. Et même si la situation s’est « significativement améliorée », selon le communiqué transmis ce vendredi, « le déficit demeure trop important pour garantir la viabilité des finances de l’association ». Dans un souci de maintien de l’offre locale, tout le personnel et la patientèle des soins à domicile de La Croix-Rouge seront transféré à ceux de La Côte dès le 1er octobre.





Une réorganisation qui n’a pas suffit

La Croix-Rouge neuchâteloise avait réorganisé son service de soins à domicile, en 2024. Ce nouveau modèle avait pour but de répondre au mieux aux enjeux de la société, avec une population vieillissante et des hôpitaux et centres médicaux débordés. « Malheureusement, en 2025 déjà, pour sécuriser la viabilité de ses soins à domicile, la Croix-Rouge neuchâteloise » avait dû concentrer son offre sur Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Malgré ces changements et le redressement du bilan financier, la perte reste trop grande pour assurer la pérennité de l’association, ce qui a poussé son comité à prendre cette décision de transfert. /comm-lgn