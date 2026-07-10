Du changement dans les soins à domicile

La Croix-Rouge annonce ce vendredi qu’elle va transférer son personnel et sa patientèle aux ...
Du changement dans les soins à domicile

La Croix-Rouge annonce ce vendredi qu’elle va transférer son personnel et sa patientèle aux Soins à domicile de la Côte dès le 1er octobre. Décision prise en raison du déficit financier de l’association neuchâteloise et dans le but de maintenir l’offre locale.

La Croix-Rouge neuchâteloise se voit contrainte de renoncer à son service de soins à domicile. (Photo libre de droits). La Croix-Rouge neuchâteloise se voit contrainte de renoncer à son service de soins à domicile. (Photo libre de droits).

Les Soins à domicile de la Côte vont reprendre l’offre de La Croix-Rouge neuchâteloise. Ce secteur de l’association fait face à des difficultés financières. Et même si la situation s’est « significativement améliorée », selon le communiqué transmis ce vendredi, « le déficit demeure trop important pour garantir la viabilité des finances de l’association ». Dans un souci de maintien de l’offre locale, tout le personnel et la patientèle des soins à domicile de La Croix-Rouge seront transféré à ceux de La Côte dès le 1er octobre.


Une réorganisation qui n’a pas suffit

La Croix-Rouge neuchâteloise avait réorganisé son service de soins à domicile, en 2024. Ce nouveau modèle avait pour but de répondre au mieux aux enjeux de la société, avec une population vieillissante et des hôpitaux et centres médicaux débordés. « Malheureusement, en 2025 déjà, pour sécuriser la viabilité de ses soins à domicile, la Croix-Rouge neuchâteloise » avait dû concentrer son offre sur Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Malgré ces changements et le redressement du bilan financier, la perte reste trop grande pour assurer la pérennité de l’association, ce qui a poussé son comité à prendre cette décision de transfert. /comm-lgn


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