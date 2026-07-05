Quelle place pour l’IA au NIFFF ?

La révolution de l’intelligence artificielle (IA) n’épargne pas le monde du cinéma. Les outils génératifs s’imposent petit à petit dans la création artistique, mais de nombreuses questions restent en suspens. Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF), qui a donné son coup d’envoi vendredi 3 juillet, est au cœur de la problématique. Depuis 2016, le NIFFF accorde déjà une place aux défis actuels dans la production visuelle avec son label NIFFF Extended. Mais le changement de paradigme invoqué par l’arrivée de l’intelligence artificielle nécessite des réflexions plus globales, voire systémiques pour la manifestation.

La directrice artistique du NIFF, Kate Reidy, affirme que la nature fantastique du festival implique la diffusion de films qui utilisent, depuis longtemps, des « technologies très sophistiquées », notamment en matière d’effets spéciaux. Mais la manifestation est actuellement dans une phase d’« entre-deux » où des questions se posent « en termes de programmation des films et des outils de travail pour les élaborer ». Tout le monde est touché par la révolution, au-delà simplement du « résultat que l’on voit à l’écran ».