Le NIFFF présente sa programmation monstrueuse

Le NIFFF (Festival international du film fantastique de Neuchâtel) va proposer 129 œuvres venant de 33 pays du 3 au 11 juillet. La programmation a été présentée jeudi. La directrice artistique, Kate Reidy a commencé sa présentation en rappelant qu’à l’heure actuelle « le réel n’a jamais autant ressemblé à un film de genre ». Ce genre est devenu le lieu pour examiner des réalités sociétales, politiques et écologiques. « Comme c’est du genre, ça offre une grande liberté aux cinéastes. On n’a pas le même rapport qu’avec un film documentaire ou un film d’auteur où l’on n’oserait peut-être pas dire les choses de manière aussi frontale », ajoute la directrice artistique.

En ouverture de cette 25e édition le film en compétition internationale « Nightborn » de la réalisatrice finlandaise Hanna Bergholm, en présence de son interprète principale, Seidi Haarla. La compétition internationale « reflète l’une des grandes tendances : le retour en force du folk horror et des récits où croyances, traditions et dynamiques communautaires deviennent les vecteurs de la peur », inique encore Kate Reidy. « En vingt-cinq éditions, le fantastique est passé du statut de cinéma de niche à celui de l’un des espaces les plus inventifs de la création contemporaine », peut-on lire dans le communiqué. Et le NIFFF accompagne et encourage cette évolution depuis 25 ans, estime la directrice artistique.