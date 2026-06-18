Le NIFFF présente sa programmation monstrueuse

Près de 130 films de 33 pays différents seront présentés lors de la 25e édition du Festival ...
Le NIFFF présente sa programmation monstrueuse

Près de 130 films de 33 pays différents seront présentés lors de la 25e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel, du 3 au 11 juillet. Une programmation aux regards plus que jamais liés à l’actualité.

Une programmation riche en monstre sera présentée du 3 au 11 juillet à Neuchâtel. (Photo : NIFFF / Sarah Adatte) Une programmation riche en monstre sera présentée du 3 au 11 juillet à Neuchâtel. (Photo : NIFFF / Sarah Adatte)

Le NIFFF (Festival international du film fantastique de Neuchâtel) va proposer 129 œuvres venant de 33 pays du 3 au 11 juillet. La programmation a été présentée jeudi. La directrice artistique, Kate Reidy a commencé sa présentation en rappelant qu’à l’heure actuelle « le réel n’a jamais autant ressemblé à un film de genre ». Ce genre est devenu le lieu pour examiner des réalités sociétales, politiques et écologiques. « Comme c’est du genre, ça offre une grande liberté aux cinéastes. On n’a pas le même rapport qu’avec un film documentaire ou un film d’auteur où l’on n’oserait peut-être pas dire les choses de manière aussi frontale », ajoute la directrice artistique.

En ouverture de cette 25e édition le film en compétition internationale « Nightborn » de la réalisatrice finlandaise Hanna Bergholm, en présence de son interprète principale, Seidi Haarla. La compétition internationale « reflète l’une des grandes tendances : le retour en force du folk horror et des récits où croyances, traditions et dynamiques communautaires deviennent les vecteurs de la peur », inique encore Kate Reidy. « En vingt-cinq éditions, le fantastique est passé du statut de cinéma de niche à celui de l’un des espaces les plus inventifs de la création contemporaine », peut-on lire dans le communiqué. Et le NIFFF accompagne et encourage cette évolution depuis 25 ans, estime la directrice artistique.

Kate Reidy : « C'est certain qu'on y a contribué et que l'on veut continuer à le faire. »

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La sélection officielle réunit onze premières mondiales ou internationales, quatre premières européennes et 50 premières suisses, dont 14 longs-métrages en compétition internationale. Parmi ceux-ci, l’Italien Paolo Strippoli propose « La valle dei sorrisi », où la quête obsessionnelle du bonheur se transforme en instrument de contrôle social. Dans « Boold on snow », le Japonais Eisuke Naitō puise dans le folklore nippon pour faire surgir l’horreur au cœur d’un paysage hivernal immaculé. Le Basque Paul Urkijo Alijo explore dans « Gaua » le poids des superstitions et des rumeurs au sein d’une communauté rurale.

Le fil rouge de la programmation s’intitule « les monstres ont changé de visage ». Ce dernier marque l’évolution du film de genre et ses monstres ces 25 dernières années. « Je pense qu’il y a eu toute une époque où les monstres étaient vraiment considérés comme tels du point de vue de leur psychologie individuelle. Aujourd’hui, ils incarnent des problématiques », détaille Kate Reidy.

« Ce n'est plus vraiment le monstre qui est le seul vecteur. »

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Happy Birthday !

À l’occasion de son 25e anniversaire, une catégorie spéciale a été concoctée par les programmateurs. Elle prend la forme d’une rétrospective de 15 films contenant une scène d’anniversaire. « C’est un grand bonheur en tant que programmatrice de faire un format de rétrospective, car on peut aller piocher dans tout ce qui existe », se réjouit la directrice artistique.

« On revisite ce rituel de l'anniversaire. »

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Trois invités d’honneur incarnent cette édition anniversaire : le cinéaste français Bertrand Mandico, figure incontournable d’un fantastique libre et flamboyant, l'Indien S. S. Rajamouli, à l’origine du phénomène mondial RRR et l’autrice britannique Samantha Shannon, l’une des voix majeures de la fantasy contemporaine.

Les coups de cœur de Kate Reidy : 

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Un open air, avec un écran géant de 18 mètres sur la place des Halles, permettra de revoir gratuitement des classiques comme « Mulholland drive » de David Lynch ou « Shrek ». La clôture du festival sera assurée le samedi 11 juillet par « Colony » du réalisateur coréen Yeon Sang-ho. L'an dernier, le NIFFF avait accueilli environ 66'000 festivaliers. /ats-crb


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