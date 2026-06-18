Accident grave entre Noiraigue et Brot-Dessous

Grave accident de la route mercredi après-midi entre Noiraigue et Brot-Dessous. La Police neuchâteloise l’a rapporté mercredi soir dans un communiqué. Vers 16h45, un jeune motard fribourgeois de 16 ans a percuté une voiture qui avait ralenti pour les besoins de la circulation. Il a lourdement chuté sur la chaussé. Gravement blessé, il a été évacué par une ambulance, puis héliporté par la REGA. La route a été fermée dans les deux sens pendant environ une heure afin d’organiser les secours et de dresser le constat. /comm-jhi