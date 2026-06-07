La place Monique Laederach inaugurée à Serrières

Un enregistrement d'un poème lu par Monique Laederach a d’ailleurs été diffusé pendant l’inauguration officielle, ce qui a particulièrement ému son frère qui devait s’exprimer juste après.





Davantage de noms féminins dans l'espace public

Le choix de renommer le Clos-de-Serrière en place Monique Laederach s’est assez vite imposé pour les autorités, selon Julie Courcier Delafontaine. La conseillère communale en charge de la cohésion sociale a rappelé qu’il s’agissait aussi d’une stratégie politique, de donner plus de visibilité aux noms féminins dans la Commune. « Actuellement à Neuchâtel, 90% des noms des rues portent un nom d’homme contre 10% de femmes. » Julie Courcier Delafontaine a également relevé le travail de Monique Laederach, et particulièrement sa poésie, « qui est le plus représentatif de ce qu’elle est, de cette liberté mais également de cette douceur et conscience du monde. »