Changement à la tête du POP neuchâtelois

Deux personnes au lieu d'une à la tête du POP neuchâtelois. La parti annonce l'arrivée d'un duo de coprésident: "Cette nouvelle co-présidence réunit deux profils solides et complémentaires", a indiqué mardi le POP dans un communiqué. Sabrina Vollers est notamment conseillère générale à La Chaux-de-Fonds. Nicolas Turtschi est directeur général de la Fondation Foyer Handicap. Céline Dupraz ne sera donc restée qu'une seule année à la présidence du POP neuchâtelois.

La députée au Grand Conseil Marina Schneeberger rejoint le nouveau bureau politique. Outre la co-présidence, celui-ci est aussi composé de Jean-Noël Bovard, Jeannot Leisi, Céline Dupraz et Michaël Berly, conseiller communal au Locle. /ats-swe