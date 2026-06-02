Changement à la tête du POP neuchâtelois

La députée Céline Dupraz quitte la présidence du POP neuchâtelois, après une année à cette ...
Changement à la tête du POP neuchâtelois

La députée Céline Dupraz quitte la présidence du POP neuchâtelois, après une année à cette fonction. Sabrina Vollers et Nicolas Turtschi lui succèdent.

La députée Céline Dupraz (à droite) sera remplacée par un duo de coprésidents: Sabrina Vollers et Nicolas Turtschi. (Photo: POP neuchâtelois) La députée Céline Dupraz (à droite) sera remplacée par un duo de coprésidents: Sabrina Vollers et Nicolas Turtschi. (Photo: POP neuchâtelois)

Deux personnes au lieu d'une à la tête du POP neuchâtelois. La parti annonce l'arrivée d'un duo de coprésident: "Cette nouvelle co-présidence réunit deux profils solides et complémentaires", a indiqué mardi le POP dans un communiqué. Sabrina Vollers est notamment conseillère générale à La Chaux-de-Fonds. Nicolas Turtschi est directeur général de la Fondation Foyer Handicap. Céline Dupraz ne sera donc restée qu'une seule année à la présidence du POP neuchâtelois

La députée au Grand Conseil Marina Schneeberger rejoint le nouveau bureau politique. Outre la co-présidence, celui-ci est aussi composé de Jean-Noël Bovard, Jeannot Leisi, Céline Dupraz et Michaël Berly, conseiller communal au Locle. /ats-swe


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