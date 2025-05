Céline Dupraz est la nouvelle présidente du POP neuchâtelois

Céline Dupraz succède à Julien Gressot à la présidence du POP neuchâtelois. La femme de 35 ans, députée et conseillère générale du Locle, a été élue samedi par l’assemblée générale. « Nicolas Turtschi⁩ et Sabrina Vollers viennent compléter le Bureau où ont été réélus Michaël Berly, Jeannot Leisi et Jean-Noël Bovard. Nago Humbert, Sarah Blum et Julien Gressot ont été chaleureusement remerciés pour leur engagement », écrit le parti dans un communiqué diffusé ce dimanche. Le président sortant, ainsi que les deux vice-présidents, ne briguaient pas de nouveau mandat. /comm-cde