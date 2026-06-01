Le NIFFF se prépare à fêter son quart de siècle

Dans un peu plus d’un mois, le NIFFF fêtera son quart de siècle. La 25e édition du Festival international du film fantastique de Neuchâtel se tient du 3 au 11 juillet. La Rétrospective aura justement pour fil rouge « l’anniversaire ». « C’est un thème qui est toujours une source dramaturgique, un point de départ, un point de bascule dans le cinéma plutôt passionnant, qui permet de cristalliser toutes sortes de tensions ou qui permet de s’amuser autour de l’idée d’une fête qui ne part pas dans la direction attendue », explique Kate Reidy, la directrice artistique du NIFFF.

L’Open air fera quant à lui son retour sur la place des Halles avec six projections, dont « RRR » du réalisateur indien S. S. Rajamouli. Il n’y aura toutefois pas que du cinéma fantastique : le Mondial de football s’invite aussi sur l’écran en plein air. Kate Reidy précise que cinq matches seront diffusés durant le festival « dans un esprit de bonne concorde avec l’ensemble des établissements publics et des autorités. »