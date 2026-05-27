Les jeunes Neuchâtelois voyageront à prix cassé 

Dès le 1er juillet, un essai pilote de réduction tarifaire de 66% entrera en vigueur sur les ...
Les jeunes Neuchâtelois voyageront à prix cassé 

Dès le 1er juillet, un essai pilote de réduction tarifaire de 66% entrera en vigueur sur les abonnements ONDE VERTE et certains forfaits des CFF pour les jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans le canton de Neuchâtel. La mesure qui durera deux ans sera accessible via le guichet unique. 

Les jeunes bénéficieront d'un rabais de 66% sur leur abonnement de transport public pendant deux ans. Les jeunes bénéficieront d'un rabais de 66% sur leur abonnement de transport public pendant deux ans.

Les jeunes auront droit à des transports publics moins chers. Le canton de Neuchâtel lance un essai pilote: un rabais de 66% sur les abonnements ONDE VERTE destinés aux moins de 25 ans domiciliés dans le canton. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2026, pour une durée de deux ans.

Cette réduction s’appliquera à tous les abonnements ONDE VERTE jeunes, soit les abonnements annuels, mensuels et FlexiAbo. Une réduction équivalente à celle accordée sur un abonnement ONDE VERTE annuel 5 zones sera également proposée pour les abonnements généraux annuels CFF des catégories Enfant et Jeune. L’économie pourra atteindre jusqu’à 766 francs.

Une campagne d’information accompagnera la mise en œuvre du dispositif. Destinée aux jeunes concernés, elle comprendra notamment une page web dédiée et des supports d’information. Un courrier sera également adressé aux 18-24 ans domiciliés dans le canton pour leur présenter cette nouvelle opportunité. Pour obtenir ce rabais, il faudra passer par le Guichet unique afin d’obtenir un bon de réduction à présenter dans les points de vente des transN ou des CFF.

Le projet avait été adopté par le Grand Conseil le 24 mars 2026, à l’issue des travaux de la commission temporaire créée après le dépôt de l’initiative sur la gratuité des transports publics.

Une mesure aussi climatique

La mesure vise à encourager l’utilisation des transports publics, notamment chez les jeunes entrant dans la vie active. Aujourd’hui, 46% des jeunes en formation possèdent un abonnement, contre seulement 16% des jeunes actifs. Le canton espère ainsi favoriser un changement d’habitudes, tout en apportant un soutien financier aux familles. 

Cette démarche s’inscrit également dans les objectifs cantonaux de réduction des émissions de CO₂ et de neutralité carbone à l’horizon 2040. Le dispositif étant lancé à titre pilote pour deux ans, ses effets sur les comportements seront évalués. Des enquêtes seront menées auprès des jeunes afin de mesurer l’impact concret de cette réduction tarifaire sur leur utilisation des transports publics. /comm-yca


 

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