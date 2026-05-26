Pour ses cinq ans, Mood Festival voit les choses en grand

Oesch’s Die Dritten, Carrousel, Julien Lieb ou encore Tafta : le Mood Festival promet « une cinquième édition anniversaire plus ambitieuse que jamais. » Dès vendredi soir, les têtes d’affiches vont se succéder sur la grande scène de ce festival gratuit organisé sur la Place Longereuse, à Fleurier.

Les organisateurs s’attendent à une affluence record et s’y sont préparés. La tente principale permettra d’accueillir environ 3000 personnes et les concerts seront retransmis en direct sur des écrans. A l’autre extrémité de la place, la zone des food-trucks sera composée d’une quinzaine de stands disposés en arc de cercle autour de tables et de bancs. Deux bars supplémentaires, une deuxième scène plus grande que l’année passée, le traditionnel coin enfants et un nouvel espace dédié aux adolescents, en collaboration avec Le Spot de la Commune de Val-de-Travers, complèteront le site entièrement repensé pour l’occasion.