Pour ses cinq ans, Mood Festival voit les choses en grand

La cinquième édition du Mood Festival démarre vendredi sur la Place Longereuse, à Fleurier. Le plan de site a été complètement repensé par les organisateurs qui s’attendent à une affluence record.
Oesch’s Die Dritten, Carrousel, Julien Lieb ou encore Tafta : le Mood Festival promet « une cinquième édition anniversaire plus ambitieuse que jamais. » Dès vendredi soir, les têtes d’affiches vont se succéder sur la grande scène de ce festival gratuit organisé sur la Place Longereuse, à Fleurier.
Les organisateurs s’attendent à une affluence record et s’y sont préparés. La tente principale permettra d’accueillir environ 3000 personnes et les concerts seront retransmis en direct sur des écrans. A l’autre extrémité de la place, la zone des food-trucks sera composée d’une quinzaine de stands disposés en arc de cercle autour de tables et de bancs. Deux bars supplémentaires, une deuxième scène plus grande que l’année passée, le traditionnel coin enfants et un nouvel espace dédié aux adolescents, en collaboration avec Le Spot de la Commune de Val-de-Travers, complèteront le site entièrement repensé pour l’occasion.
Mike Cortese : « On repart de zéro pour cette édition. »
Pour assurer la sécurité des festivaliers, les bénévoles ont été formés pour canaliser les flux du public dans les différentes zones en cas de nécessité. Jusqu’à dimanche soir, plus de 300 bénévoles seront mobilisés, c’est deux fois plus que lors des précédentes éditions. Le budget de l’événement a également « drastiquement augmenté par rapport aux dernières années, il se monte à plus de 300'000 francs », précise Mike Cortese, le président du Mood Festival.
« On se prépare à tous les scénarios possibles. »
Avenir à dessiner
Quant à l’avenir du festival, il est encore un peu tôt pour savoir si la cuvée 2026 lui servira de modèle. Une chose est presque sûre : « si on reste sur la Place Longereuse, on ne pourra pas s’étendre beaucoup plus, car on occupe déjà tout l’espace », sourit Mike Cortese. /aes