Des cadences de bus renforcées sur le Littoral

Plusieurs améliorations de l’offre en transports publics sont prévues à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds ...
Des cadences de bus renforcées sur le Littoral

Plusieurs améliorations de l’offre en transports publics sont prévues à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds dès le mois de décembre. La consultation publique des horaires est ouverte.

Des cadences toutes les dix minutes sont prévues entre Hauterive et Marin, sur la ligne 102-107. (photo : archives) Des cadences toutes les dix minutes sont prévues entre Hauterive et Marin, sur la ligne 102-107. (photo : archives)

Plus de bus, des cadences renforcées et un réseau simplifié. Les projets d’horaire 2027 sont mis en consultation publique jusqu’au 9 juin. Les agglomérations de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds bénéficieront de plusieurs améliorations des transports publics dès décembre prochain. Le Canton annonce ce mardi un renforcement des cadences sur la ligne trolleybus 102-107 entre Hauterive et Marin, avec un passage toutes les 10 minutes (20 minutes actuellement) les jours ouvrables de 6h à 19h ainsi que les samedis de 9h à 18h. À cela s’ajoutent des moyens supplémentaires pour améliorer la stabilité horaire des lignes urbaines du littoral, en particulier la 101 et la 102-107. Des mesures qui visent à limiter les effets des travaux routiers attendus dès ce printemps.

À La Chaux-de-Fonds, le réseau du soir et du dimanche sera simplifié pour faciliter les déplacements des usagers. Le système de boucles spécifiques sera remplacé par une prolongation du réseau de jour à la cadence de 30 minutes. Les boucles 352, 353 et 354 seront supprimées au profit d’un réseau unique, plus simple à comprendre. Ces changements s’inscrivent dans les objectifs climatiques cantonaux et accompagnent aussi le rôle de Capitale culturelle suisse 2027 de la ville. /comm-jpp 


 

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