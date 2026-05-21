Dix centrales sur le gâteau de Coopsol. La coopérative solaire Neuchâtel célèbre cette année sa première décennie.

Elle a été constituée le 20 juin 2016. Ses statuts mentionnent que ses buts sont « d’installer, entretenir et exploiter des installations photovoltaïques, dans le but de produire de l’électricité renouvelable en faveur d’une amélioration de l’écobilan global de la région. (...) Elle ne poursuit pas de but lucratif en soi, mais souhaite encourager par son action les énergies renouvelables ».

En 10 ans, Coopsol a levé 1,2 million de francs auprès du public. Elle gère aujourd’hui 10 centrales solaires. La première est entrée en fonction en 2017 sur le toit du collège du Crêt-du-Chêne à Neuchâtel. La prochaine tournera dès cet été sur la structure d’accueil des Mûriers à Colombier.

Les 10 centrales produisent de quoi alimenter l’équivalent de 400 à 500 ménages.

Elles se situent principalement sur le littoral et dans les vallées. Les Montagnes neuchâteloises ne sont pas oubliées. « Pour l’instant, ça ne s’est pas donné. Mais on est très motivés et on cherche activement un projet dans le Haut », assure Diego Fischer, le coprésident de la coopérative. « On est toujours en contact avec Le Locle et La Chaux-de-Fonds. Ils savent que dès qu’ils trouvent un endroit qui irait bien, Coopsol est dans les starting-blocks pour financer un projet ».

Les propriétaires immobiliers, principalement des communes, prêtent à Coopsol leur toit pour installer la centrale solaire. En contrepartie, la coopérative leur vend l’électricité à un tarif préférentiel. Si l’énergie était simplement réinjectée dans le réseau, « on ne pourrait pas financer des projets », explique Diego Fischer, le coprésident de la coopérative.

Avec la baisse du prix de rachat de l’électricité par les gestionnaires de réseau de distribution, « on doit modifier le fonctionnement de Coopsol, s’intéresser aux batteries et aux nouveaux concepts, comme les communautés électriques locales où on pourrait écouler notre production au-delà du bâtiment équipé de la centrale, en utilisant le réseau public pour acheminer notre énergie chez d’autres clients ».

Coopsol travaille aussi sur un projet avec un industriel. Une centrale qui produirait l’équivalent de la consommation d’une centaine de ménages. De quoi couvrir le 20% de la consommation de l’entreprise concernée. /cwi