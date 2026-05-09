Une édition de tous les records pour les Caves ouvertes neuchâteloises

L’événement a attiré environ 5'000 personnes en deux jours. Une pénurie de verres a poussé ...
Une édition de tous les records pour les Caves ouvertes neuchâteloises

L’événement a attiré environ 5'000 personnes en deux jours. Une pénurie de verres a poussé les organisateurs à fermer la billetterie ce samedi à 14 heures.

Les Caves ouvertes ont attiré la foule ce week-end dans le canton de Neuchâtel. Ici, à Auvernier. Les Caves ouvertes ont attiré la foule ce week-end dans le canton de Neuchâtel. Ici, à Auvernier.

Fréquentation record aux Caves ouvertes neuchâteloises. La manifestation, qui s’est achevée à 17h ce samedi, a attiré environ 5'000 personnes en deux jours, selon Mireille Bühler, directrice de Neuchâtel vins et terroir (NVT), qui portait l’événement. À ses yeux, la météo radieuse a joué un grand rôle dans ce succès. Les organisateurs ont dû fermer la billetterie à 14h ce samedi, faute de verres à distribuer. L’an passé, 3'600 personnes s’étaient inscrites et NVT en espérait 4'000 pour cette édition. Environ 1'000 personnes ont attendu ce samedi pour faire une réservation. Par ailleurs, « des gens sont arrivés tard, vers 15 heures, pour participer à l’événement. Du jamais vu », précise Mireille Bühler.

Ce week-end, 42 caves ouvraient leurs portes, ce qui constitue là aussi un chiffre record. Selon la directrice de Neuchâtel vins et terroir, le public s’élargit également avec la présence de visiteurs suisses-allemands et anglophones.

Des réflexions seront menées sur la question de la capacité d’accueil en vue de la prochaine édition. « Il faudra peut-être réfléchir à limiter la billetterie ou à augmenter le nombre de verres, mais la surface des caves n’est pas extensible », indique Mireille Bühler. Il s’agira selon elle de trouver un équilibre entre la croissance de l’événement et la garantie d’un moment agréable. Cette édition, « c’est en tout cas une réussite pour le canton de Neuchâtel », conclut-elle. /sbm


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