Les Caves ouvertes neuchâteloises séduisent les moins de 40 ans

Elles cheminent de record en record : les Caves ouvertes neuchâteloises verront défiler une multitude de visiteurs vendredi et samedi. Cette année, l’événement organisé par Neuchâtel vins et terroir (NVT) enregistre 42 caves participantes, un nombre jamais atteint parmi les 54 encaveurs de la région. Cela s’explique par quatre nouveaux arrivants en comparaison des précédentes éditions.

Autre excellente nouvelle pour les organisateurs : la réservation de billets progresse. L’an dernier, près de 3'400 sésames avaient été vendus. Cette année, la directrice de Neuchâtel vins et terroir Mireille Bühler espère franchir le cap des 4'000.

Si les Neuchâtelois restent majoritaires, le nombre de visiteurs en provenance de Suisse alémanique est en progression : « On a plus de 15% de clients venant de la Suisse allemande, donc c'est sûr que s'ils commandent, ça fait un joli carnet d'adresses pour l’encaveur » explique Mireille Bühler. L’attrait de Neuchâtel pour les visiteurs d’outre-Sarine s’explique : « Il y a quand même la communication que nous faisons en dehors du canton. On met aussi en place le Wine Stay avec les hôteliers, donc on fait aussi la promotion avec les hôteliers neuchâtelois. Et c'est vrai que ça fait aussi quelques années qu'on va en Suisse allemande présenter nos vins au mois de mars : le but c'est de faire du réseautage et d'amener les gens dans le canton de Neuchâtel » poursuit la directrice de NVT.

Dernier point qui donne le sourire aux organisateurs : une écrasante majorité des visiteurs – plus de 70% – ont moins de 40 ans. « Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui aime bien avoir un package d'expérience. Peut-être que par le passé, ces jeunes avaient un petit peu peur de rentrer dans les caves, ils ne savaient pas trop comment ça se passait. Maintenant avec un billet payant, ils ont un petit peu moins de gêne » estime Mireille Bühler. De bon augure pour l’avenir de la défense des vins de la région… A déguster, évidemment, avec modération. /aju