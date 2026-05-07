Les Neuchâtelois s’invitent dans les coulisses de RTN

Des visiteurs qui avaient le sourire aux lèvres : votre radio lève le voile sur ses studios ...
Les Neuchâtelois s’invitent dans les coulisses de RTN

Des visiteurs qui avaient le sourire aux lèvres : votre radio lève le voile sur ses studios de Marin et propose trois journées de portes ouvertes

Le public avait la possibilité d'assister au journal de 18h00 dans le studio de RTN. Le public avait la possibilité d'assister au journal de 18h00 dans le studio de RTN.

Découvrir l’envers du décors… c’est ce que vous propose RTN mercredi, jeudi et vendredi à l’occasion de trois journées de portes ouvertes. L’opportunité de rencontrer l’équipe de la radio et d’assister en studio au journal de 18h.

Il était nécessaire de s’inscrire préalablement à ces journées. C’est ce qu’a fait une Neuchâteloise. Anouchka a participé à la visite de mercredi : « je souhaitais déjà voir ce que vous faites dans les différents secteurs – l’administration par exemple. Et puis le studio : je n’imaginais même pas qu’il y avait autant de manettes devant le présentateur ! »

« On voit les choses différemment »

Ecouter le son

Les portes ouvertes à RTN c’est encore jeudi et vendredi. Mais ces deux journées sont d’ores et déjà complètes… avant une prochaine édition. Et, dans l'intervalle, découvrez-vous aussi l'envers du décor au travers d'une galerie photos. /aju


 

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