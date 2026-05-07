Les Neuchâtelois s’invitent dans les coulisses de RTN

Découvrir l’envers du décors… c’est ce que vous propose RTN mercredi, jeudi et vendredi à l’occasion de trois journées de portes ouvertes. L’opportunité de rencontrer l’équipe de la radio et d’assister en studio au journal de 18h.

Il était nécessaire de s’inscrire préalablement à ces journées. C’est ce qu’a fait une Neuchâteloise. Anouchka a participé à la visite de mercredi : « je souhaitais déjà voir ce que vous faites dans les différents secteurs – l’administration par exemple. Et puis le studio : je n’imaginais même pas qu’il y avait autant de manettes devant le présentateur ! »