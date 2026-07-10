Radios de l’Arc jurassien : audiences en léger repli

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Après une très nette progression enregistrée lors du premier semestre 2025 – notamment à RJB ou à RTN – l’audience accuse un repli sur la même période 2026.

Du lundi au vendredi, RTN, RJB et RFJ ont regroupé plus de 132’000 auditeurs au quotidien, contre 142’000 un an auparavant. Dans le détail, parmi ces radios régionales privées, RTN regroupe 54'000 auditeurs, RJB 40'000 et RFJ 38'000. GRRIF comptabilise 20'000 auditeurs, un chiffre stable. Néanmoins, Mediapulse reconnaît la volatilité de ses données en raison de pannes qui se sont produites au sein du système de mesure entre fin février et début mars.

Au plan national et toujours au premier semestre 2026, les programmes des radios suisses et étrangères ont été écoutés quotidiennement par plus de 5 millions de personnes et hebdomadairement par près de 7 millions de personnes. La durée d'utilisation quotidienne par personne s'élevait à 73 minutes.

Ces données d’audience sont collectées par Mediapulse. La fondation souligne qu’entre janvier et juillet 2026, la radio a atteint hebdomadairement 93 % de la population résidente du pays à partir de 15 ans, ce qui représente, en chiffres absolus, 6,99 millions de personnes. /comm-aju