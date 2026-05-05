NIFFF: trois prix spéciaux pour célébrer les imaginaires

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), qui se déroulera du 3 au 11 juillet ...
NIFFF: trois prix spéciaux pour célébrer les imaginaires

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF), qui se déroulera du 3 au 11 juillet, va remettre trois prix spéciaux lors de sa 25e édition. Les lauréats sont des « figures visionnaires et singulières » du fantastique contemporain.

Le cinéaste Bertrand Mandico va recevoir un prix spécial pour « une oeuvre mutante et indisciplinée » (archives). CREDIT: KEYSTONE/URS FLUEELER Le cinéaste Bertrand Mandico va recevoir un prix spécial pour « une oeuvre mutante et indisciplinée » (archives). CREDIT: KEYSTONE/URS FLUEELER

Trois prix spéciaux seront remis lors du NIFFF qui se déroulera du 3 au 11 juillet. « A travers le cinéma de démesure, les formes radicales et la littérature spéculative, S. S. Rajamouli, Bertrand Mandico et Samantha Shannon représentent trois territoires essentiels du large spectre exploré par le NIFFF », a indiqué mardi le festival. Ces distinctions seront remises lors de la cérémonie d’ouverture.

Le cinéaste indien S. S. Rajamouli reçoit un prix pour une oeuvre épique et révolutionnaire. Architecte d’un cinéma spectaculaire, mythologique et insurrectionnel, il a redéfini le blockbuster contemporain. « De Baahubali à RRR, son œuvre mêle souffle épique, invention visuelle et puissance populaire dans des récits devenus légendaires (...). Son influence dépasse largement le cinéma indien », a précisé le NIFFF.


Autrice féministe

Le cinéaste français Bertrand Mandico sera honoré pour une œuvre mutante et indisciplinée. « Baroque, subversif et protéiforme, Bertrand Mandico déploie une œuvre inclassable où se rencontrent érotisme, science-fiction, surréalisme et punk visuel. Depuis « Les Garçons sauvages » à « After Blue », il invente « des mondes où les genres explosent dans une jubilation permanente », peut-on lire dans le communiqué.

La Britannique Samantha Shannon va recevoir un prix spécial pour une oeuvre littéraire visionnaire et souveraine. Epique et féministe, l'autrice s’est imposée comme l’une des grandes voix de la fantasy contemporaine.

Avec « The Bone Season » et « Le Prieuré de l’Oranger », elle a renouvelé le genre par son souffle politique, sa mythologie foisonnante et ses héroïnes puissantes. « Son univers, peuplé de dragons, d’empires et de résistances, a conquis un lectorat mondial », a précisé le festival.

/ATS


 

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