Dégâts sur la voie ferroviaire entre Travers et Couvet

Trajets un peu plus longs et retards à prévoir. Le trafic ferroviaire est perturbé ce mardi matin entre Travers et Couvet sur la ligne qui relie Neuchâtel à Buttes, selon Arcinfo.

La compagnie de transports publics neuchâtelois TransN, qui gère cette desserte, fait état de dégâts sur la voie. Sa porte-parole Aline Odot précise que les trains sont ainsi contraints de réduire leur vitesse. La perturbation pourrait durer jusqu’à 18 heures. Les voyageurs doivent compter avec de possibles retards. /sbm