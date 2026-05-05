Dégâts sur la voie ferroviaire entre Travers et Couvet

Le trafic ferroviaire est perturbé sur la ligne entre Neuchâtel et Buttes. Les trains sont ...
Dégâts sur la voie ferroviaire entre Travers et Couvet

Le trafic ferroviaire est perturbé sur la ligne entre Neuchâtel et Buttes. Les trains sont contraints de circuler plus lentement en raison de dégâts sur la voie.

Les trains qui relient Neuchâtel à Buttes doivent circuler temporairement plus lentement entre Travers et Couvet en raison de dégâts à la voie ce mardi. (Photo d'archives : TransN) Les trains qui relient Neuchâtel à Buttes doivent circuler temporairement plus lentement entre Travers et Couvet en raison de dégâts à la voie ce mardi. (Photo d'archives : TransN)

Trajets un peu plus longs et retards à prévoir. Le trafic ferroviaire est perturbé ce mardi matin entre Travers et Couvet sur la ligne qui relie Neuchâtel à Buttes, selon Arcinfo.

La compagnie de transports publics neuchâtelois TransN, qui gère cette desserte, fait état de dégâts sur la voie. Sa porte-parole Aline Odot précise que les trains sont ainsi contraints de réduire leur vitesse. La perturbation pourrait durer jusqu’à 18 heures. Les voyageurs doivent compter avec de possibles retards. /sbm


 

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