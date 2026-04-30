L’Office AI dans l’ère numérique

L’année dernière, l’Office AI Neuchâtel a mis en place un portail numérique sécurisé.
L’Office AI dans l’ère numérique

L’année dernière, l’Office AI Neuchâtel a mis en place un portail numérique sécurisé.

L'Office AI renforce son dispositif numérique pour faciliter la vie des assurés. (Photo libre de droits) L'Office AI renforce son dispositif numérique pour faciliter la vie des assurés. (Photo libre de droits)

L’Office de l’Assurance invalidité du Canton de Neuchâtel a fait un bond en avant dans le domaine numérique l’année dernière. L’institution l’annonce jeudi matin dans un communiqué qui tire le bilan de l’année écoulée.

Fruit d’une collaboration avec l’Office de l’Assurance invalidité vaudoise, le portail sécurisé MedAI a été mis en place. Cet outil numérise les échanges entre les assurés et les médecins. Il doit permettre de traiter de manière plus fluide et rapide les rapports médicaux de part et d’autre. Cet effort de numérisation se poursuit cette année avec la mise en ligne de formulaires de contact et d’un portail destiné au suivi des demandes.

Marquée par le 30e anniversaire de l’Office AI Neuchâtel, l’année 2025 a également été l’occasion pour l’institution de mettre l’accent sur l’accompagnement des jeunes vers une formation professionnelle. L’Office a consacré près de 34 millions de francs aux mesures de réadaptation professionnelle et près de 29 millions pour les indemnités journalières. /comm-jhi


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