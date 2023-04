Perspectives réjouissantes pour l’Office AI de Neuchâtel

La collaboration entre l’AI et les entreprises neuchâteloises se passent bien. C’est ce qu’il ressort du rapport d’activité 2022 publié vendredi par l’Office assurance-invalidité du canton (OAINE). L’an dernier, le montant total des investissements dans le canton de Neuchâtel via les mesures de réadaptation s’est inscrit en hausse, pour atteindre 60,5 millions de francs soit 1,6 million de francs de plus par rapport à 2021. Les indemnités journalières versées par l’AI, qui viennent s’ajouter à ce total, se montent-elles à plus de 22 millions de francs. Le nombre de placements sur le premier marché du travail suit également une hausse. En 2022, il s’est élevé à 560 (+ 74). Pour l’Office AI, cela s’explique par l’embellie actuelle de l’économie mais aussi grâce à la solidité des relations tissées avec les employeurs du canton et les partenaires de mise en œuvre des mesures de l’AI.

Contrairement à la tendance qui se dessinait depuis quelques années, le nombre de nouvelles demandes AI (4636) a continué à progresser en 2022 (+ 50). Le nombre d’octrois de rente (761) a en revanche diminué par rapport à 2021 avec neuf octrois en moins, mais reste à un niveau élevé par rapport à la moyenne nationale. Au 31 décembre 2022, l’OAINE comptait 5721 bénéficiaires de rentes, soit une baisse de 80 individus, pour une population active d’environ 109 000 personnes. 560 personnes atteintes dans leur santé ont par ailleurs repris un emploi avec l’aide de l’OAINE (+ 74). /comm-dpi