L’AI neuchâteloise tire un bilan positif

Un bilan 2023 positif pour l’AI neuchâteloise. Dans son rapport d’activités sur l’année dernière présenté mardi à La Chaux-de-Fonds, l’Office de l’assurance-invalidité se réjouit de son dispositif de détection et d’intervention précoces en faveur des jeunes atteints dans leur santé, qui « porte ses fruits ». Une phase pilote a été menée entre 2022 et 2023 dans trois collèges du secondaire I et a été étendue à la rentrée dernière à tous les établissements scolaires du canton. Cela a notamment permis de dépister 54 jeunes et a permis de stabiliser les 5’043 demandes de placement, qui ont augmenté de 407 en un an.

L’Office a octroyé 761 rentes l’année dernière, ce qui constitue une baisse de 41 par rapport à 2022, selon le communiqué. Le niveau neuchâtelois reste néanmoins élevé par rapport au niveau national. Au 31 décembre 2023, 5'897 personnes bénéficiaient de rentes de l’AI et cela a permis à 550 personnes de maintenir ou de reprendre un emploi. Le montant total des investissements de l’Office AI NE s’est élevé à 64,7 millions de francs, soit 4,2 millions de plus que l’année précédente. Viennent s’y ajouter les indemnités journalières versées par l’AI, qui se montent à près de 23 millions de francs.

La première mission de « l’établissement autonome de droit public financé par des fonds fédéraux » est de favoriser l’autonomie des personnes assurées. Pour ce faire l’Office assure le maintien en emploi de la personne malade ou accidentée, utilise des mesures de réadaptation pour la réinsérer ou lui verse une rente d’invalidité, en cas d’impossibilité de reprendre le travail. /comm-fba