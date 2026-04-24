Pour sa 25e édition, le NIFFF met en avant les rites d'anniversaire

Les rites d'anniversaire à l'honneur pour la 25e édition du NIFFF, du 3 au 11 juillet. « Du gâteau empoisonné au repas de famille qui dégénère, le NIFFF explore un motif aussi archaïque qu’inquiétant, celui du moment censé conjurer le temps et qui révèle, sous la surface des réjouissances, tout ce que l’existence recèle de débordements et d’imprévu », a indiqué vendredi le festival.

Le festival va aussi plonger avec « 2001: The Void Year », dans les traces de cinq films sortis cette année-là et exhumés 25 ans plus tard, après avoir échappé aux organisateurs. « Ils sont programmés par le NIFFF en 2026, car le festival n'a pas eu lieu en 2001. En somme, on rattrape le coup », a expliqué à Keystone-ATS Noémie Schürch, responsable presse.

Moment de bascule

L'année 2001 est un moment-charnière où le cinéma de genre bascule vers de nouvelles formes narratives, esthétiques et symboliques, à la lisière du réel, du rêve et de la fragmentation. Les cinq films en question font partie de la rétrospective « Happy birthday » mais sont une « rétro dans le rétro », a précisé Noémie Schürch.

Les festivaliers pourront notamment voir ou revoir le film « Bloody Birthday » d'Ed Hunt, sorti en 1981, qui raconte l'histoire de trois enfants, nés durant une éclipse solaire et qui font de leur 10e anniversaire une échéance meurtrière. « La cérémonie » de Claude Chabrol, film sorti en 1995, décortique les rapports de domination entre une domestique et sa patronne bourgeoise en condensant une violence qui n’attend que son heure.

« The birthday », oeuvre de l'Espagnol Eugenio Mira, sortie en 2004 fait d’une célébration mondaine une descente paranoïaque aux enfers, où le protagoniste réalise qu’il est seul face à une logique opaque, quasi cultuelle. Dans « Ritual », film de Hideaki Anno sorti en 2000, le danger est déplacé vers l’intérieur, laissant la répétition obsessionnelle du deuil et du souvenir ronger le présent « dans un dispositif formel aussi vertigineux qu’asphyxiant », peut-on lire dans le communiqué du NIFFF.

Le programme complet de la 25e édition du NIFFF sera dévoilé le 18 juin.

/ATS