Après quatre ans de travaux, La Clusette fait peau neuve

Ses 50 ans méritaient bien une remise à neuf : le tunnel de La Clusette, qui permet de relier le Val-de-Travers au Littoral neuchâtelois, est ouvert au public ce dimanche. Une manifestation en guise de point d’orgue à quatre ans de travaux de rénovation. En fin de journée, l’ouvrage de la H10 rouvrira au trafic routier. C’en est donc terminé du chantier et des déviations ponctuelles par le Col de La Tourne !

Le Canton a investi plus de 39 millions de francs : une galerie de fuite parallèle au tube principal a été réalisée. Désormais, six sorties de secours raccordent le tunnel à la galerie. Cette dernière peut être empruntée en tout temps par les piétons, et aussi par les cyclistes à la montée.Dans le tunnel, la dalle de plafond a été retirée. Les banquettes nord et sud ont été entièrement refaites. Les infiltrations d'eau ont été traitées via de nombreux forages, drainages et captages. La chaussée est neuve, les parois du tunnel sont peintes et tous les équipements électromécaniques ont été remplacés. Aux extrémités de l’ouvrage, des panneaux photovoltaïques seront encore installés. Une passerelle piétonne en bois sera construite au sud du tunnel, pour permettre aux randonneurs de relier Noiraigue aux Ponts-de-Martel.