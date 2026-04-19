Après quatre ans de travaux, La Clusette fait peau neuve

La sécurisation du tunnel de la H10 entre Noiraigue et Brot-Dessous s’achève. Avant la réouverture au trafic routier, le public était invité à découvrir l’ouvrage rénové ce dimanche
Ses 50 ans méritaient bien une remise à neuf : le tunnel de La Clusette, qui permet de relier le Val-de-Travers au Littoral neuchâtelois, est ouvert au public ce dimanche. Une manifestation en guise de point d’orgue à quatre ans de travaux de rénovation. En fin de journée, l’ouvrage de la H10 rouvrira au trafic routier. C’en est donc terminé du chantier et des déviations ponctuelles par le Col de La Tourne !
Le Canton a investi plus de 39 millions de francs : une galerie de fuite parallèle au tube principal a été réalisée. Désormais, six sorties de secours raccordent le tunnel à la galerie. Cette dernière peut être empruntée en tout temps par les piétons, et aussi par les cyclistes à la montée.Dans le tunnel, la dalle de plafond a été retirée. Les banquettes nord et sud ont été entièrement refaites. Les infiltrations d'eau ont été traitées via de nombreux forages, drainages et captages. La chaussée est neuve, les parois du tunnel sont peintes et tous les équipements électromécaniques ont été remplacés. Aux extrémités de l’ouvrage, des panneaux photovoltaïques seront encore installés. Une passerelle piétonne en bois sera construite au sud du tunnel, pour permettre aux randonneurs de relier Noiraigue aux Ponts-de-Martel.
Entretien avec le conseiller d'Etat en charge du développement territorial, Laurent Favre:
Présent sur place ce dimanche, le Conseiller d’Etat en charge du développement territorial Laurent Favre affichait un large sourire : « Le but de ces travaux était de doter le tunnel d’une galerie de sécurité en cas d’incendies ou d’accidents. On a réalisé cette obligation fédérale à laquelle on ne coupait pas. Et on en a profité pour l’ouvrir aux cyclistes pour en faire un voie cyclable, ce qui est une première en Suisse. On peut en être fier », réagissait le libéral-radical, interrogé en direct sur RTN dimanche.
Le natif de Fleurier soulignait aussi que le problème des infiltrations d'eau était en grande partie réglé. « Ce tunnel de La Clusette est quasiment une fontaine à Absinthe. », imageait Laurent Favre. On n’a pas une étanchéité sur toute la longueur. Cela aurait coûté quelques 10 millions de francs. Nous avons avons opté pour un rapport coût-utilité le plus optimum possible.»
Reste que ce dimanche, nombreux étaient les usagers, à pied ou à vélo, à venir admirer les travaux réalisés par les ouvriers ces quatre dernières années. Des travaux qui ont été plus rapides que prévus – la planification tablait sur une réouverture en 2027 seulement – mais pas forcément plus simples : un véhicule de chantier avait mortellement percuté un ouvrier en septembre 2024. /aju