Une passerelle en bois pour sécuriser la traversée de la H10 à Noiraigue

Le canton de Neuchâtel prévoit la construction d'une passerelle piétonne au-dessus de la Pénétrante près de Noiraigue. Ce projet de 36 mètres de long permettra aux randonneurs de franchir en toute sécurité cette route à trois voies où les véhicules circulent à 80 km/h.
Franchir à pied la H10 sans risquer de se faire renverser par une voiture. Le Service des ponts et chaussées a déposé une demande de permis de construire pour une passerelle piétonne dans les hauteurs de Noiraigue, juste avant le tunnel de La Clusette. L’information figurait dans la Feuille officielle fin novembre. « On a un itinéraire de randonnée pédestre qui passe à cet endroit, qui aujourd'hui oblige les randonneurs à traverser la rampe d'accès au tunnel de la Clusette », explique Nicolas Merlotti, ingénieur cantonal. « Une route à trois voies avec des véhicules qui roulent à 80 kilomètres/h, ce n’est pas optimal d’un point de vue sécuritaire. »
Cette infrastructure s'inscrit dans une vision plus large de la mobilité douce. « Dans le cadre du plan directeur cantonal des chemins pédestres, on a une mesure qui consiste à créer un passage en dehors du trafic pour ce chemin de randonnée », précise l'ingénieur cantonal.
Entretien avec Nicolas Merlotti, ingénieur cantonal :
Un maillon important dans le réseau de randonnée
La passerelle reliera des sites touristiques importants pour la région. « Cet aménagement connecte d'un côté le Creux du Van et les Gorges de l'Areuse, et de l'autre côté, le chemin des crêtes du Jura », souligne Nicolas Merlotti. « C'est un itinéraire de liaison qui a quand même une certaine importance, où ça se justifie de créer un aménagement dénivelé ».
D'autres solutions avaient été envisagées mais rapidement écartées. « L'installation de feux aurait été une solution mais pas praticable pour une route à trois voies, limitée à 80 km/h, qui est une route principale suisse », affirme l'ingénieur cantonal. « Une solution par-dessous la route a été envisagée et chiffrée. En fait, elle coûtait pratiquement trois fois plus cher que la passerelle. »
Un ouvrage en bois local
Le coût de la construction est devisé entre 300'000 et 350'000 francs. La passerelle sera principalement réalisée en bois issu des forêts neuchâteloises. « On accorde beaucoup d'importance à utiliser des matériaux de la région. C'est aussi une fiche du plan climat cantonal d'utiliser du bois quand on le peut dans la construction, puisqu'on est quand même un canton avec beaucoup de forêts », explique Nicolas Merlotti.
Une particularité du projet réside dans l'utilisation de bois bostryché. « Le tablier et les éléments porteurs sur ces 36 mètres de long seront en bois de la région bostryché », détaille l'ingénieur cantonal. « Ce bois va vieillir de manière un petit peu différente, dans le sens qu'il va devenir plus vite gris-vert, mais il sera tout à fait, au niveau de sa résistance, de la même qualité que n'importe quel autre bois. »
Des contraintes techniques spécifiques
La construction au-dessus d'un axe routier important impose certaines exigences. « La hauteur de la passerelle doit respecter les gabarits des poids lourds qui passent dessous, y compris pour des transports exceptionnels », indique Nicolas Merlotti. « On doit à au moins un endroit pouvoir garantir un gabarit d'au moins 5 mètres 50 de haut. »
Si tout se déroule comme prévu, l’ouvrage sera construit au printemps prochain. « On espère bien inaugurer cette passerelle en même temps que l'ouverture des trois voies du tunnel », conclut l'ingénieur cantonal. /aju