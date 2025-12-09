Une passerelle en bois pour sécuriser la traversée de la H10 à Noiraigue

Un maillon important dans le réseau de randonnée

La passerelle reliera des sites touristiques importants pour la région. « Cet aménagement connecte d'un côté le Creux du Van et les Gorges de l'Areuse, et de l'autre côté, le chemin des crêtes du Jura », souligne Nicolas Merlotti. « C'est un itinéraire de liaison qui a quand même une certaine importance, où ça se justifie de créer un aménagement dénivelé ».

D'autres solutions avaient été envisagées mais rapidement écartées. « L'installation de feux aurait été une solution mais pas praticable pour une route à trois voies, limitée à 80 km/h, qui est une route principale suisse », affirme l'ingénieur cantonal. « Une solution par-dessous la route a été envisagée et chiffrée. En fait, elle coûtait pratiquement trois fois plus cher que la passerelle. »





Un ouvrage en bois local

Le coût de la construction est devisé entre 300'000 et 350'000 francs. La passerelle sera principalement réalisée en bois issu des forêts neuchâteloises. « On accorde beaucoup d'importance à utiliser des matériaux de la région. C'est aussi une fiche du plan climat cantonal d'utiliser du bois quand on le peut dans la construction, puisqu'on est quand même un canton avec beaucoup de forêts », explique Nicolas Merlotti.

Une particularité du projet réside dans l'utilisation de bois bostryché. « Le tablier et les éléments porteurs sur ces 36 mètres de long seront en bois de la région bostryché », détaille l'ingénieur cantonal. « Ce bois va vieillir de manière un petit peu différente, dans le sens qu'il va devenir plus vite gris-vert, mais il sera tout à fait, au niveau de sa résistance, de la même qualité que n'importe quel autre bois. »





Des contraintes techniques spécifiques

La construction au-dessus d'un axe routier important impose certaines exigences. « La hauteur de la passerelle doit respecter les gabarits des poids lourds qui passent dessous, y compris pour des transports exceptionnels », indique Nicolas Merlotti. « On doit à au moins un endroit pouvoir garantir un gabarit d'au moins 5 mètres 50 de haut. »

Si tout se déroule comme prévu, l’ouvrage sera construit au printemps prochain. « On espère bien inaugurer cette passerelle en même temps que l'ouverture des trois voies du tunnel », conclut l'ingénieur cantonal. /aju