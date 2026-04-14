Jean-Yves Drevet : « Je quitte un établissement propre en ordre »

Vingt-cinq ans et puis s’en va. Le chef Jean-Yves Drevet a raccroché son tablier le 31 mars après plus d’un quart de siècle passé à la Maison du Prussien à Neuchâtel. Il est remplacé en cuisine par Maxime Pot, qui a intégré l’établissement en automne de l’année passée. Un établissement qui a une note de 15 au Gault&Millau. Jean-Yves Drevet s’était mis en tête d’arrêter à 50 ans, mais le Covid en a décidé autrement, comme il l’a expliqué mardi dans La Matinale. « Quand j’ai commencé dans ce métier, je m’étais fixé comme objectif de partir à 50 ans, mais ça a correspondu au Covid. Ça a été un peu compliqué. Maintenant, tout est aligné pour partir en laissant un établissement propre en ordre et avec une belle équipe. » Jean-Luc Devret compare son métier de chef à celui d'un sportif d’élite. « C’est un métier qui physiquement et psychiquement est usant. » Il faut continuellement être sur le qui-vive, ce qui demande beaucoup d’énergie. Avant de partir, Jean-Yves Drevet a organisé l’année passée une soirée spéciale avec un menu à plusieurs mains. Plusieurs chefs neuchâtelois se sont joints à lui pour l’occasion. Une manière de quitter les lieux sur « un évènement assez fou ».