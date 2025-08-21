Jean-Yves Drevet amoureux depuis 25 ans de la Maison du Prussien

Le chef français célèbre cette année ses 25 ans à la tête de l’établissement de Neuchâtel. Il n’hésite pas à déclarer son amour pour le lieu, mais aussi pour la région. Elle sera mise en avant dans ce que l’on peut appeler la fête de la gastronomie neuchâteloise.
Jean-Yves Drevet célèbre ses 25 ans à la tête de la Maison du Prussien. Le chef français a repris l’établissement de Neuchâtel en 2000. Et pour fêter cela comme il se doit, Jean-Yves Drevet a voulu organiser une soirée spéciale avec un menu à plusieurs mains. Il a donc contacté plusieurs chefs neuchâtelois, qui sont notés au Gault&Millau, pour leur proposer de se joindre à lui pour un repas d’exception. « C’est vrai qu’on se connait, mais on a rarement le temps de se rencontrer, vu qu’on a un peu tout le temps la tête dans le guidon », raconte le chef du Prussien. Et à sa grande surprise, presque tous ont répondu présents ! D’un événement unique sont donc nés trois repas, « sinon tout le monde ne tenait pas en même temps dans la cuisine », rigole Jean-Yves Drevet. Pour chacune des trois soirées, les 11, 15 et 17 septembre, il y aura plus de 80 points au guide de référence de la gastronomie en cuisine. Au total, 15 chefs participeront aux festivités en compagnie de Jean-Yves Drevet, pour un total de 240 points Gault&Millau aux fourneaux !
Jean-Yves Drevet : « J’étais hyper flatté et content qu’on puisse faire d’une soirée d’anniversaire une fête de la gastronomie neuchâteloise ! »
Chaque soir, les chefs invités cuisineront leur plat, telle une petite incursion dans leur univers culinaire, accompagné d’un vin. Il y aura 15 chefs pour accompagner Jean-Yves Drevet aux fourneaux. Et tous viennent du canton de Neuchâtel. « Pour ces soirées-là on avait vraiment envie de le faire avec les gens proches », explique le chef de la Maison du Prussien. « L’idée c’était vraiment de faire un truc entre-nous, je ne veux pas dire intimiste, mais pas loin. »
« On écartera par la suite, mais ces soirées-là, on les voulait neuchâteloises. »
D’autres festivités sont prévues plus tard dans l’année pour marquer les 25 ans du chef Drevet à la Maison du Prussien.
« Tombé amoureux » de l’établissement et du Pays de Neuchâtel
Né en Auvergne, Jean-Yves Drevet se considère comme un enfant de la ville, mais qui a passé ses week-ends et vacances dans la ferme familiale, petite mais où « l’on aurait presque pu vivre en autarcie », raconte le chef. Son amour de la cuisine lui est venu au contact des produits de la terre et en passant du temps derrière les fourneaux avec sa grand-mère. Il s’est ensuite dirigé vers la gastronomie, car il apprécie les détails, et « ranger des trucs et faire en sorte que ce soit joli », poursuit-il. Arrivé à Neuchâtel, Jean-Yves Drevet a travaillé à différents endroits jusqu’à ce qu’il vienne se présenter à la Maison du Prussien. « Quand je suis arrivé là, j’étais vraiment… waouh, c’est incroyable », se souvient-il.
S’il ne cache pas être tombé amoureux de l’établissement et son cadre, Jean-Yves Drevet avoue également aimer particulièrement la région toute entière. « On a le lac, on a la montagne. Des fois on ne se rend pas compte, mais on a tout à Neuchâtel », sourit le chef de la Maison du Prussien.
Jean-Yves Drevet se livre sur ses débuts et son amour pour Neuchâtel :
/lgn