Jean-Yves Drevet amoureux depuis 25 ans de la Maison du Prussien

Le chef français célèbre cette année ses 25 ans à la tête de l’établissement de Neuchâtel. ...
Jean-Yves Drevet amoureux depuis 25 ans de la Maison du Prussien

Le chef français célèbre cette année ses 25 ans à la tête de l’établissement de Neuchâtel. Il n’hésite pas à déclarer son amour pour le lieu, mais aussi pour la région. Elle sera mise en avant dans ce que l’on peut appeler la fête de la gastronomie neuchâteloise.

Jean-Yves Drevet ouvre la porte de son restaurant avec le sourire depuis 25 ans. Jean-Yves Drevet ouvre la porte de son restaurant avec le sourire depuis 25 ans.

Jean-Yves Drevet célèbre ses 25 ans à la tête de la Maison du Prussien. Le chef français a repris l’établissement de Neuchâtel en 2000. Et pour fêter cela comme il se doit, Jean-Yves Drevet a voulu organiser une soirée spéciale avec un menu à plusieurs mains. Il a donc contacté plusieurs chefs neuchâtelois, qui sont notés au Gault&Millau, pour leur proposer de se joindre à lui pour un repas d’exception. « C’est vrai qu’on se connait, mais on a rarement le temps de se rencontrer, vu qu’on a un peu tout le temps la tête dans le guidon », raconte le chef du Prussien. Et à sa grande surprise, presque tous ont répondu présents ! D’un événement unique sont donc nés trois repas, « sinon tout le monde ne tenait pas en même temps dans la cuisine », rigole Jean-Yves Drevet. Pour chacune des trois soirées, les 11, 15 et 17 septembre, il y aura plus de 80 points au guide de référence de la gastronomie en cuisine. Au total, 15 chefs participeront aux festivités en compagnie de Jean-Yves Drevet, pour un total de 240 points Gault&Millau aux fourneaux !

Jean-Yves Drevet : « J’étais hyper flatté et content qu’on puisse faire d’une soirée d’anniversaire une fête de la gastronomie neuchâteloise ! »

Ecouter le son

Chaque soir, les chefs invités cuisineront leur plat, telle une petite incursion dans leur univers culinaire, accompagné d’un vin. Il y aura 15 chefs pour accompagner Jean-Yves Drevet aux fourneaux. Et tous viennent du canton de Neuchâtel. « Pour ces soirées-là on avait vraiment envie de le faire avec les gens proches », explique le chef de la Maison du Prussien. « L’idée c’était vraiment de faire un truc entre-nous, je ne veux pas dire intimiste, mais pas loin. »

« On écartera par la suite, mais ces soirées-là, on les voulait neuchâteloises. »

Ecouter le son

D’autres festivités sont prévues plus tard dans l’année pour marquer les 25 ans du chef Drevet à la Maison du Prussien.

La terrasse de la Maison du Prussien, un établissement niché dans le Gor de Vauseyon. La terrasse de la Maison du Prussien, un établissement niché dans le Gor de Vauseyon.

« Tombé amoureux » de l’établissement et du Pays de Neuchâtel

Né en Auvergne, Jean-Yves Drevet se considère comme un enfant de la ville, mais qui a passé ses week-ends et vacances dans la ferme familiale, petite mais où « l’on aurait presque pu vivre en autarcie », raconte le chef. Son amour de la cuisine lui est venu au contact des produits de la terre et en passant du temps derrière les fourneaux avec sa grand-mère. Il s’est ensuite dirigé vers la gastronomie, car il apprécie les détails, et « ranger des trucs et faire en sorte que ce soit joli », poursuit-il. Arrivé à Neuchâtel, Jean-Yves Drevet a travaillé à différents endroits jusqu’à ce qu’il vienne se présenter à la Maison du Prussien. « Quand je suis arrivé là, j’étais vraiment… waouh, c’est incroyable », se souvient-il.

Jean-Yves Drevet apprécie particulièrement le cadre de son établissement : au milieu des moulins du Gor de Vauseyon. Jean-Yves Drevet apprécie particulièrement le cadre de son établissement : au milieu des moulins du Gor de Vauseyon.

S’il ne cache pas être tombé amoureux de l’établissement et son cadre, Jean-Yves Drevet avoue également aimer particulièrement la région toute entière. « On a le lac, on a la montagne. Des fois on ne se rend pas compte, mais on a tout à Neuchâtel », sourit le chef de la Maison du Prussien.

Jean-Yves Drevet se livre sur ses débuts et son amour pour Neuchâtel :

Ecouter le son

/lgn


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Nouveaux arrivants à la Case à Chocs

Nouveaux arrivants à la Case à Chocs

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 17:29

Le Chasseral, star d’une nouvelle expo

Le Chasseral, star d’une nouvelle expo

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 15:57

Neuchâtel possède un vaste arsenal pour lutter contre les violences conjugales

Neuchâtel possède un vaste arsenal pour lutter contre les violences conjugales

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 15:50

Une motarde neuchâteloise héliportée

Une motarde neuchâteloise héliportée

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 11:15

Articles les plus lus

Interdire aux médecins d’exercer après 80 ans n’est pas légal

Interdire aux médecins d’exercer après 80 ans n’est pas légal

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 10:36

Une motarde neuchâteloise héliportée

Une motarde neuchâteloise héliportée

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 11:15

Neuchâtel possède un vaste arsenal pour lutter contre les violences conjugales

Neuchâtel possède un vaste arsenal pour lutter contre les violences conjugales

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 15:50

Le Chasseral, star d’une nouvelle expo

Le Chasseral, star d’une nouvelle expo

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 15:57

Deux blessés graves dans une collision frontale sur l’A20 à Gals

Deux blessés graves dans une collision frontale sur l’A20 à Gals

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 17:15

TransN lance l’achat de billet par SMS

TransN lance l’achat de billet par SMS

Région    Actualisé le 20.08.2025 - 17:17

Raymond Clottu nouveau président de l’UDC neuchâteloise

Raymond Clottu nouveau président de l’UDC neuchâteloise

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 06:35

Interdire aux médecins d’exercer après 80 ans n’est pas légal

Interdire aux médecins d’exercer après 80 ans n’est pas légal

Région    Actualisé le 21.08.2025 - 10:36