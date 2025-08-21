Jean-Yves Drevet amoureux depuis 25 ans de la Maison du Prussien

Jean-Yves Drevet célèbre ses 25 ans à la tête de la Maison du Prussien. Le chef français a repris l’établissement de Neuchâtel en 2000. Et pour fêter cela comme il se doit, Jean-Yves Drevet a voulu organiser une soirée spéciale avec un menu à plusieurs mains. Il a donc contacté plusieurs chefs neuchâtelois, qui sont notés au Gault&Millau, pour leur proposer de se joindre à lui pour un repas d’exception. « C’est vrai qu’on se connait, mais on a rarement le temps de se rencontrer, vu qu’on a un peu tout le temps la tête dans le guidon », raconte le chef du Prussien. Et à sa grande surprise, presque tous ont répondu présents ! D’un événement unique sont donc nés trois repas, « sinon tout le monde ne tenait pas en même temps dans la cuisine », rigole Jean-Yves Drevet. Pour chacune des trois soirées, les 11, 15 et 17 septembre, il y aura plus de 80 points au guide de référence de la gastronomie en cuisine. Au total, 15 chefs participeront aux festivités en compagnie de Jean-Yves Drevet, pour un total de 240 points Gault&Millau aux fourneaux !