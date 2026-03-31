Jean-Yves Drevet transmet la Maison du Prussien

Le chef de cuisine raccroche son tablier au sein de l’hôtel restaurant de Neuchâtel. Il y aura ...
Jean-Yves Drevet transmet la Maison du Prussien

Le chef de cuisine raccroche son tablier au sein de l’hôtel restaurant de Neuchâtel. Il y aura passé 25 ans.

Maxime Pot et Edward D’Souza succèdent à Jean-Yves Drevet. (Photo : Maison du Prussien) Maxime Pot et Edward D’Souza succèdent à Jean-Yves Drevet. (Photo : Maison du Prussien)

Une page se tourne au sein de la gastronomie neuchâteloise : le chef Jean-Yves Drevet quitte la Maison du Prussien après avoir œuvré 25 ans dans cette bâtisse du Gor de Vauseyon. Sous sa direction, le restaurant est devenu une table réputée, souligne un communiqué transmis mardi après-midi.

Jean-Yves Drevet passe le relais à Maxime Pot et Edward D’Souza. Le premier a intégré l’établissement à l’automne 2025 après avoir travaillé plus de 20 ans dans des hôtels et restaurant prestigieux. Le second est quant à lui directeur de la Maison du Prussien depuis janvier 2021. La société anonyme qui exploite l’établissement est reprise par Vikram Kapoor, un investisseur canadien titulaire d'une licence en gestion hôtelière de l'École Les Roches à Bluche. /comm-aju


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