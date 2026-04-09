Le HCC, une histoire de famille chez les Dubois

Une page s’est tournée mardi soir pour Jaison Dubois. Le joueur du HC La Chaux-de-Fonds a disputé son dernier match sous les couleurs des Abeilles à Sierre, lors de l’acte V de la finale des play-off de Swiss League. Il avait annoncé début février sa retraite sportive. Il quitte la scène sur une défaite, comme il l’a expliqué dans la Matinale. « Dans les contes de fées, la fin est toujours chouette. Je n’ai pas eu droit à mon conte de fées à moi. (…) C’est comme ça. C’est la vie ». Jaison Dubois a fait presque toutes ses classes aux Mélèzes, de juniors en élite, avec une saison à Thurgovie. « Je n’avais pas le besoin d’aller voir ailleurs plus que ça. » Pour lui, le HCC est une histoire de famille. Son père y a joué, ses grands-parents étaient bénévoles pendant près de 35 ans à la buvette des juniors. « Ils regardent tous les matches. (…) Ce sont vraiment de fervents fans. J’ai baigné dedans depuis tout petit. Le HCC c’était le sujet numéro un des fêtes de famille. Ça va avec la famille Dubois. » Enfant, Jaison Dubois n’avait pas comme ambition de monter dans l’élite. « Je ne jouai que pour avoir du plaisir. (…) C’est plutôt vers l’âge de 16-17 ans où je me suis dit : c’est possible. »





Des très bons et quelques mauvais souvenirs

Ses premiers coups de patin, Jaison Dubois ne s’en souvient pas vraiment. En revanche, il a retenu les moments de convivialités avec ses copains. « On a grandi ensemble. On a fait des bêtises, mais a aussi eu des succès ensemble. C’est vraiment cet esprit de famille que je vais retenir. » Parmi les bons moments au HCC, le joueur chaux-de-fonniers est revenu sur les titres, mais surtout sur cette convivialité. « Des rentrées en car à trois heures du matin où on refait le monde tous ensemble. Ce sont vraiment des choses qui me manqueront. » Son pire souvenir : « Le centième du HCC, où le coach de l’époque ne m’avait pas aligné. Ça m’avait un peu fendu le cœur de ne pas pouvoir jouer ce match. » Pour la suite, Jaison Dubois ne veut pas complètement quitter le HCC. Il fait déjà partie des entraineurs du mouvement juniors. « C’est quelque chose qui me plait. Est-ce que je vais continuer ? C’est encore à définir. » /sma