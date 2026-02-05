Jaison Dubois va prendre sa retraite

Jaison Dubois va ranger ses patins. Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce jeudi que le joueur des Mélèzes allait mettre un terme à sa carrière sportive au terme de l’exercice en cours. Le communiqué diffusé par le club de Swiss League de hockey sur glace souligne que « cette décision émane pleinement du joueur ». Le principal intéressé estime qu’« après mûre réflexion, le moment était venu de tourner cette page importante de sa carrière, l’arrivée d’une opportunité professionnelle solide lui permettant d’envisager l’avenir sereinement ».

Formé au club, Jaison Dubois « est un pur produit des Montagnes neuchâteloises », souligne le communiqué diffusé par le club. Le texte souligne encore que ce joueur « aura marqué l’histoire du HCC par son parcours exemplaire, sa fidélité et son attachement profond aux couleurs » des Abeilles.

Au total, Jaison Dubois a déjà disputé 442 matches officiels sous le chandail du HC La Chaux-de-Fonds. « Son parcours est jalonné de succès, notamment un titre de champion de Swiss League lors de la saison 2022-23 ainsi que deux titres de National Cup en 2025 et 2026 avec le HCC », rappelle encore le communiqué. /comm-gjo