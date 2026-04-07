Pas de second titre pour les Abeilles cette saison

Fin de saison pour les hockeyeurs des Mélèzes mardi soir en Valais. Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 4-1 lors de l’acte V de la finale des play-off qui l’opposait à Sierre. La défaite de trop pour les Chaux-de-Fonniers qui voient donc les Sierrois emporter la série 4-1 et être sacrés champions de Swiss League de hockey sur glace. Force est de constater que Sierre fait un beau champion après avoir dominé la saison régulière en patron et n’avoir jamais tremblé lors de ses séries de play-off. Seule ombre au tableau pour les résidents de la patinoire de Graben : n’ayant pas obtenu de licence pour la National League, ils ne pourront pas affronter le HC Ajoie pour la promotion. Développement suit. /jsc