Vols de voitures à la carrosserie de Cornaux

La carrosserie de Cornaux victime d’un cambriolage ce week-end. Des malfrats ont volé deux voitures destinées aux clients ainsi que sept clés de véhicules de remplacement. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche, selon les responsables de la carrosserie. Ils supposent que les voleurs se sont introduits dans l’atelier après avoir cassé une vitre en plexiglas. Outre la caisse où se trouvaient les clés des véhicules, ils seraient aussi repartis avec un petit coffre dans lequel se trouvait de l’argent liquide, précise Pascal De Vivo, coordinateur d’atelier. Ce dernier relève que ces vols « engendrent beaucoup de soucis administratifs. Il faut faire en sorte de barricader les voitures dont les clés ont été dérobées. Puis, mais cela peut prendre du temps, remplacer les codes des clés et les serrures des véhicules. »

En attendant de régler ces problèmes, Pascal De Vivo explique que « la carrosserie a loué des voitures destinées à la clientèle qui vient ce lundi et ces prochains jours faire réparer son véhicule. » Le co-fondateur de l’entreprise, Juan Munoz, souhaite également faire passer un message et « alerter l’ensemble des professionnels de la branche en les invitant à renforcer leurs mesures de sécurité. » Désormais, à la carrosserie de Cornaux on y songe. « Il y a plusieurs options », cite Pascal De Vivo. « Nous doter d’un coffre-fort, d’une alarme, de caméras ou encore d’installer des traqueurs GPS sur nos véhicules de remplacement. »





Recrudescence des vols de voitures en Suisse

La Police neuchâteloise s’est déplacée à la carrosserie de Cornaux dimanche pour les besoins du constat et a ouvert une enquête. Sa porte-parole, Elsa Girardin, précise que « les vols de voitures de luxe ou haut de gamme sont en recrudescence dans tout le pays. C’est un phénomène qui existe depuis un certain temps. Dans le canton de Neuchâtel, on dénombre quatre cas, dont deux tentatives, depuis le début de l’année. » Les forces de l’ordre neuchâteloises sensibilisent aussi régulièrement les responsables de garage et de carrosserie de la région à ces risques de vols. « Ils se doivent de trouver un moyen pour rendre inaccessibles les clés de leurs voitures », conclut Elsa Girardin. /jpp