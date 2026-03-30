Début des travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » à Neuchâtel

Les travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » débuteront le 20 avril 2026 à Neuchâtel ...
Début des travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » à Neuchâtel

Les travaux du futur bâtiment universitaire « Univers » débuteront le 20 avril 2026 à Neuchâtel. Ce projet vise à accompagner la croissance du nombre d’étudiants et à regrouper plusieurs instituts de l’Université de Neuchâtel sur un même site.

Vision d'artiste du futur bâtiment « Univers » de l’Université de Neuchâtel. (Image : Berrel Kräutler Architekten). Vision d'artiste du futur bâtiment « Univers » de l’Université de Neuchâtel. (Image : Berrel Kräutler Architekten).

Le chantier du futur bâtiment universitaire « Univers » s’ouvrira le 20 avril sur l’ancien site de Panespo, à Neuchâtel. Cette étape marque le passage à la phase de réalisation d’un projet destiné à répondre à l’augmentation du nombre d’étudiants inscrits à l’Université de Neuchâtel. Le permis de construire a été délivré sans opposition, permettant le lancement des travaux de terrassement à partir du mois prochain. Selon les autorités, cette avancée confirme la bonne progression du projet.

L’augmentation de plus de 1’300 étudiants depuis 2001 a conduit à planifier ce nouveau bâtiment. Il proposera des espaces destinés à l’enseignement, à la recherche et aux échanges interdisciplinaires, dans un contexte de concurrence entre établissements d’enseignement supérieur.

Le bâtiment offrira une surface de 8’000 m² et permettra de regrouper plusieurs instituts actuellement dispersés dans la ville. Il comprendra également un auditoire modulable de 700 places, destiné à accueillir des événements de plus grande ampleur.

« Univers » s’inscrit dans le futur parc des Jeunes-Rives et prévoit des espaces ouverts sur l’extérieur. Il a été conçu dans une optique de durabilité et d’intégration dans son environnement.

Le coût total de la construction est estimé à 96,7 millions de francs, financés notamment par un crédit validé par le Grand Conseil en mars 2025. La Banque cantonale neuchâteloise contribue à hauteur de 40 millions de francs, tandis que le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation apporte une subvention d’environ 20 millions de francs.

L'inauguration du bâtiment est prévue à l’horizon 2029. /comm-aca

La construction du nouveau bâtiment de l’Université de Neuchâtel doit être achevée à l’horizon 2029.  (Photo : Berrel Kräutler Architekten AG). La construction du nouveau bâtiment de l’Université de Neuchâtel doit être achevée à l’horizon 2029.  (Photo : Berrel Kräutler Architekten AG).


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