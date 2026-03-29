Le Festival Ludesco frôle son record de fréquentation

Affluence satisfaisante à Ludesco ce week-end. De vendredi à dimanche le festival a accueilli ...
Le Festival Ludesco frôle son record de fréquentation

Affluence satisfaisante à Ludesco ce week-end. De vendredi à dimanche le festival a accueilli 10'200 personnes, annoncent les organisateurs dans un communiqué au moment du bilan.

Plus de 10'000 personnes sont venus à Ludesco du 27 au 29 mars. (Photo : Bertrand Pfaff) Plus de 10'000 personnes sont venus à Ludesco du 27 au 29 mars. (Photo : Bertrand Pfaff)

Ludesco, le plus grand festival de jeux et d’expériences ludiques de Suisse, a attiré plus de 10'200 personnes de vendredi à dimanche à La Chaux-de-Fonds. Cette fréquentation frôle le score historique de 11'000 visiteurs enregistré l'an dernier.

Le festival a démarré dans le blizzard et la tempête de neige qui ont frappé La Chaux-de-Fonds entre jeudi et dimanche, écrivent les organisateurs dans un communiqué. Au fil du week-end, la neige a fini par faire partie du décor: « elle n’a pas freiné le festival, elle lui a donné une atmosphère à part ».

Pour cette 17e édition, le festival a proposé près de 90 animations et 2200 jeux. Parmi les expériences ludiques, des sessions de cache-cache géant à travers les cinq étages de la Bibliothèque de la Ville, en passant par l’horrifique Hantise au cœur de la nuit ou encore Adieu au Grand Temple, un escape game XXL dans un lieu mythique.

La prochaine édition de Ludesco se tiendra du 12 au 14 mars 2027. /ats-crb


 

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