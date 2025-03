Figurines et stratégie à Ludesco

Les jeux de figurines ont bien leur place cette année à Ludesco. La 16e édition du festival de jeux a débuté vendredi à midi, et se tient jusqu’à dimanche, 20h, à La Chaux-de-Fonds. Pendant les 56 heures, il est possible de jouer, bien sûr, à la Maison du Peuple et dans les alentours, mais aussi de participer à une multitude d’activités, notamment à la Villa Fallet et au Musée international d’horlogerie. Le MIH accueille des petites escapes games pour les familles. Et ce samedi s’est aussi tenu un tournoi Warhammer au sein de l’institution, un bonheur pour les participants. Roberto a déjà participé à des championnats du monde, il a adoré le cadre dans lequel les joueurs se sont retrouvés : « Au niveau du cadre qui nous a été octroyé, c’est exceptionnel. Souvent dans les tournois de Warhammer on est tassé dans des endroits un peu étroits. »