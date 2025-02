Ludesco débarque au Musée International d'Horlogerie

Le festival de jeux chaux-de-fonnier Ludesco investit de nouveaux lieux pour sa 16e édition. Les 14, 15 et 16 mars, la Métropole Horlogère accueillera 85 animations et 2'000 jeux dans différents lieux de la ville. Cette édition durera une heure de plus que d'habitude pour un total de 56 heures, et le comité annonce avoir « fait en sorte d'augmenter massivement le nombre de tables » pour accueillir les 10'000 festivaliers attendus.

Pour la première fois cette année, le festival investit le Musée International d'Horlogerie pour y organiser des escapes games. Les équipes devront se battre contre la montre pour désarmer une bombe. Un endroit « parfait pour une immersion où les joueurs doivent battre le temps ».

Le jeu de figurines Warhammer 40'000 sera aussi à retrouver dans les locaux du célèbre musée.





Enquêtes et classiques au menu

Non loin de là, à l'Amuse-Bar, le public pour tester le nouveau jeu d'enquête de la RTS et de la maison d'édition suisse Helvetiq. Toujours dans les jeux de mystères et d'enquête, des murders parties (un jeu de Cluedo géant) se tiendront à la Villa Fallet, « fleuron du style sapin ».

Pour ceux qui n'aiment pas les enquêtes, Ludesco proposera également de revisiter des classiques : un Jungle Speed givré à la patinoire, une partie de Loup-Garou à 100 joueurs et des versions revisitées de ce jeu, ou encore des « compétitions intergalactiques » avec des jeux de cartes et de decks ancrés dans l'univers de Star Wars.





Pas que des jeux

Ludesco programmera également des conférences sur la place du jeu dans la culture et la société, des repas mystères ou multiculturels, des rencontres intergénérationnelles, un endroit pour les familles, ainsi que des espaces ludiques extérieurs.

Le samedi soir à 19h30 aura notamment lieu la cérémonie de remise du « Swiss Gamers Award » pour récompenser les meilleurs jeux sortis en 2024.

Le comité appelle encore toute personne motivée et prête à consacrer quelques heures à se porter bénévole pour soutenir l'organisation de ce festival. /comm-jja