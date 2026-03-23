Augustin Mettraux, seul Neuchâtelois aux WorldSkills

Du 22 au 27 septembre, Augustin Mettraux sera parmi les 42 Suisses sélectionnés pour participer ...
Augustin Mettraux, seul Neuchâtelois aux WorldSkills

Du 22 au 27 septembre, Augustin Mettraux sera parmi les 42 Suisses sélectionnés pour participer aux plus grands championnats du monde des métiers. Seul Neuchâtelois en lice, il représentera la Suisse dans la catégorie menuiserie à Shanghai.

Augustin Mettraux représentera la Suisse aux WorldSkills 2026 à Shanghai. (Photo : SwissSkills National Team) Augustin Mettraux représentera la Suisse aux WorldSkills 2026 à Shanghai. (Photo : SwissSkills National Team)

Augustin Mettraux ira en Chine pour les WorldSkills 2026. Le Neuchâtelois fera partie des 42 jeunes Suisses sélectionnés pour participer aux plus grands championnats des métiers du monde. Du 22 au 27 septembre à Shanghai, il se mesurera à 1'400 participants de plus de 60 pays différents. Seul Neuchâtelois en lice et originaire de Fontainemelon, Augustin Mettraux est engagé dans la catégorie menuiserie. C’est la troisième fois, après 2022 et 2024, qu’un Neuchâtelois défend les couleurs de la Suisse dans ce métier. /comm-crb


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