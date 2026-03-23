Augustin Mettraux, seul Neuchâtelois aux WorldSkills

Augustin Mettraux ira en Chine pour les WorldSkills 2026. Le Neuchâtelois fera partie des 42 jeunes Suisses sélectionnés pour participer aux plus grands championnats des métiers du monde. Du 22 au 27 septembre à Shanghai, il se mesurera à 1'400 participants de plus de 60 pays différents. Seul Neuchâtelois en lice et originaire de Fontainemelon, Augustin Mettraux est engagé dans la catégorie menuiserie. C’est la troisième fois, après 2022 et 2024, qu’un Neuchâtelois défend les couleurs de la Suisse dans ce métier. /comm-crb