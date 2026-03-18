Pas de nouveaux toboggans au Nid-du Crô cet été

Les adeptes de glissade aux piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel boivent la tasse. Il n’y aura ...
Pas de nouveaux toboggans au Nid-du Crô cet été

Les adeptes de glissade aux piscines du Nid-du-Crô à Neuchâtel boivent la tasse. Il n’y aura pas de nouveaux toboggans cet été. Leur installation est repoussée en raison de nouvelles exigences. En contrepartie, la Ville mettra en place un parc aquatique flottant dans la piscine intérieure.

L'installation des nouveaux toboggans du Nid-du-Crô est reportée (image : Ville de Neuchâtel). L'installation des nouveaux toboggans du Nid-du-Crô est reportée (image : Ville de Neuchâtel).

Mauvaise nouvelle pour l’attractivité des piscines du Nid-du-Crô. La Ville de Neuchâtel annonce mercredi matin que la pose des nouveaux toboggans extérieurs ne pourra pas se faire pour cet été comme prévu initialement. En cause : « l’évolution des normes d’architecture SIA intervenue pendant l’élaboration du projet et qui n’ont pas pu être intégrées », stipule le communiqué publié par  la Ville. Le volume d’eau qui doit être régénéré a été revu à la hausse passant de 30 à 50 litres par baigneur et par jour. « Ces nouvelles exigences remettent en question la réalisation immédiate du projet ». Les autorités communales estiment par conséquent « qu’il est plus raisonnable et moins coûteux de consolider les besoins futurs en matière de filtration de tous les bassins, puis d’intégrer les besoins en installations ludiques. »


Un parcours du combattant gonflable à l’intérieur

Pour combler l’absence des toboggans en 2026, la Ville de Neuchâtel propose des alternatives ludiques, qui consiste en l’installation de structures gonflables. Un parc aquatique flottant prendra place dans le grand bassin intérieur. Il sera déployé durant les vacances d’été et sous une configuration réduite le mercredi après-midi et le week-end, hors compétition du Red-Fish, précisent les autorités. Ces installations formeront un parcours d’obstacles destiné principalement aux enfants et adolescents. Elles seront composées de différents modules : trampolines, murs d’escalade ou poutres d’équilibre. Ce parc aquatique formera une boucle de 50 mètres. Ces installations ludiques occuperont la piscine intérieure qui restera donc ouverte jusqu’à la mi-août. Habituellement programmé durant les vacances scolaires, le nettoyage annuel des bassins intérieurs est reporté à la rentrée des classes. /jpp 


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