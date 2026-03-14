Alphil : trente ans à mettre en avant la région

Une aventure qui se veut donc humaine avant tout pour le fondateur. Mais dans la réalité du terrain, garder une maison d’édition à flots, ce n’est pas une tâche facile. « J’ai commencé il y a trente ans, les principaux acteurs de l’époque ont disparu », souligne Alain Cortat. Malgré une phase compliquée après le Covid, Alphil parvient à garder la tête hors de l’eau : « On est presque une des seules maisons d’édition professionnelle dans l’Arc Jurassien. C’est peut-être en raison de la qualité du travail et de la promotion », raconte le directeur.