Alphil : trente ans à mettre en avant la région

La maison d’édition active dans l’Arc jurassien célèbre son anniversaire cette année. L’occasion ...
Alphil : trente ans à mettre en avant la région

La maison d’édition active dans l’Arc jurassien célèbre son anniversaire cette année. L’occasion de revenir sur la création de l’entreprise et son développement avec un de ses fondateurs.

Les éditions Alphil fêtent leurs 30 ans cette année. Les éditions Alphil fêtent leurs 30 ans cette année.

Alain Cortat et Philippe Erard, Al et Phil. Voici les deux noms à l’origine de la maison d’édition indépendante Alphil. Si l’un a quitté le projet pour poursuivre ses études de médecine, l’autre est toujours à la tête de l’entreprise, 30 ans après. En trois décennies, non seulement le secteur a énormément évolué, mais la maison d’édition en elle-même aussi. « Il y a une sorte de fierté. On est parvenu à mettre en avant des auteurs, leurs œuvres, leurs productions, mais aussi la région », explique Alain Cortat, directeur et fondateur d’Alphil.

L'histoire des éditions Alphil

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Une aventure qui se veut donc humaine avant tout pour le fondateur. Mais dans la réalité du terrain, garder une maison d’édition à flots, ce n’est pas une tâche facile. « J’ai commencé il y a trente ans, les principaux acteurs de l’époque ont disparu », souligne Alain Cortat. Malgré une phase compliquée après le Covid, Alphil parvient à garder la tête hors de l’eau : « On est presque une des seules maisons d’édition professionnelle dans l’Arc Jurassien. C’est peut-être en raison de la qualité du travail et de la promotion », raconte le directeur.

Alain : « On voit beaucoup de nouvelles petites structures qui émergent. »

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Un métier parfois méconnu ?

Non, une maison d’édition n’est pas une imprimerie, ni une bibliothèque ou une libraire. Elle s’occupe de choisir, parfois d’aller chercher des auteurs pour coordonner toutes les prestations nécessaires à la mise en vente d’un livre. Anne-Caroline Le Coultre est éditrice et sous-directrice des éditions. Pour elle, « l’édition, c’est un peu la boîte noire du monde du livre ».

Anne-Caroline Le Coultre : « On est à la croisée des chemins avec toutes les personnes impliquées. »

Ecouter le son

Une journée portes ouvertes est organisée samedi 14 mars de 11h à 17h à la Rue du Tertre 10 à Neuchâtel. Le public pourra découvrir les différents ouvrages de la maison d’édition Alphil et rencontrer les employés. /ecr

Anne-Caroline Le Coultre et Alain Cortat sont prêts pour les 30 ans des éditions Alphil. Anne-Caroline Le Coultre et Alain Cortat sont prêts pour les 30 ans des éditions Alphil.


 

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