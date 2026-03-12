En boîte : Good4bees, cauchemar des frelons asiatiques

Le frelon asiatique ne cesse de progresser en Europe, dans notre région également. Cet insecte nuisible chasse notamment les abeilles mellifères pour nourrir ses larves, causant d’immenses pertes chez les apiculteurs et menaçant tout un écosystème. Si le phénomène est encore limité dans l’Arc jurassien, ses effets sont déjà dramatiques en France et en Belgique notamment.

Le Biennois Julien Gallina s’est donné pour mission d’aider les apiculteurs. L’ingénieur a fondé la marque Good4bees, pièges sélectifs permettant de capturer les frelons asiatiques. En une année, son produit a évolué, si bien qu’il se vend aujourd’hui par dizaines de milliers d’exemplaires. Et la progression se poursuit. /oza