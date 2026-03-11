« Faites-nous rire » : Christian Mukuna rejoint le club des papas

« Faites-nous rire » : Christian Mukuna rejoint le club des papas

Christian Mukuna, 36h après la naissance de sa fille, déjà « in love » dans « La Matinale ». Christian Mukuna, 36h après la naissance de sa fille, déjà « in love » dans « La Matinale ».

Devenir papa, c’est un mélange explosif d’émotions, de fierté… et de petites paniques existentielles. Christian Mukuna l’a annoncé avec l’énergie qu’on lui connaît dans « La Matinale » : le voilà officiellement membre du club très select des « daddy ». À peine 36 heures après la naissance de sa fille, l’humoriste confiait déjà être « complètement buggé » par l’amour qu’il ressent pour ce minuscule être qui pleure, mange, pète… et bouleverse déjà tout son quotidien. Entre émerveillement devant les premiers regards et découverte très concrète des joies parentales, notre humoriste raconte surtout ce moment où la vie prend soudain un sens très sérieux — même si on continue d’en rire.

Dans un contexte démographique en baisse, chaque naissance a presque des allures d’événement national — et encore plus pour un jeune papa. Car derrière les blagues et l’autodérision, Christian Mukuna résume assez bien ce que beaucoup découvrent à ce moment-là : devenir parent, c’est perdre un peu le contrôle… mais gagner une histoire d’amour et de responsabilité qui ne fait que commencer.

La semaine prochaine, Nathalie Devantay s’installe dans le fauteuil de la rigolade, avec l’envie de venger son honneur, suite au tacle gratuit de Lord Betterave dans « La Matinale ». « Faites-nous rire », c’est tous les mercredis, à 7h45, dans « La Matinale ». /rde


 

