« Faites-nous rire » : Chauvinisme olympique pour Lord

Avec déjà dix médailles, dont huit en ski alpin, la Suisse confirme son statut de nation phare des Jeux olympiques d’hiver. Une domination qui inspire à Lord Betterave un élan patriotique aussi bruyant qu’assumé. Notre humoriste célèbre cette excellence helvétique avec une pointe de mauvaise foi réjouissante : selon lui, s’il existe un terrain où la Suisse excelle naturellement, c’est bien celui des disciplines techniques, précises, presque chirurgicales. Le ski alpin devient ainsi l’illustration parfaite d’un pays qui aime quand tout est millimétré — et quand le drapeau rouge à croix blanche flotte au sommet du classement.

À travers son regard piquant, Lord Betterave met surtout en lumière ce chauvinisme bon enfant qui s’empare du pays tous les quatre ans. Les JO d’hiver réveillent une fierté collective rare, où chaque centième de seconde gagné prend des allures d’exploit national. Entre autodérision et patriotisme assumé, il rappelle que derrière les performances sportives, il y a surtout une Suisse qui adore briller… particulièrement quand la précision fait la différence. Après tout, quand la victoire se joue au chronomètre, autant que celui-ci soit suisse.

Une énergie qu’il promet d’embarquer sur scène le 21 février à Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds , où il distillera le même mélange d’autodérision et d’observation bien sentie. Après avoir dévalé les pistes olympiques dans « La Matinale », Lord Betterave compte bien transformer l’essai en live, sans médaille mais avec, à coup sûr, quelques éclats de rire en or.