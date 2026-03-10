Le tunnel sous la Vue rouvert

La Police neuchâteloise annonce que le tunnel sous la Vue-des-Alpes n’est plus fermé à la circulation. La panne informatique a été résolue et les voitures ont pu remprunter le tube vers 15h.
Fin de la perturbation dans le tunnel sous la Vue-des-Alpes. L’Office fédéral des routes a travaillé toute la journée pour résoudre la panne qui a touché le système qui contrôle tous les équipements de sécurité. L’ouvrage est donc rouvert à la circulation dans les deux sens, confirme la Police neuchâteloise. Les travaux électromécaniques nocturnes se poursuivent toutefois encore jusqu'à samedi matin. /jpp