Refermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

L'autoroute A20 sera à nouveau fermée à la circulation entre Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds ...
L'autoroute A20 sera à nouveau fermée à la circulation entre Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds dans les deux sens durant les nuits du 9 au 14 mars en raison de travaux électromécaniques.

Fermetures nocturnes entre la jonction Boudevilliers et le giratoire du Bas-du-Reymond à La Chaux-de-Fonds (Photo : Google maps / archives 2014). Fermetures nocturnes entre la jonction Boudevilliers et le giratoire du Bas-du-Reymond à La Chaux-de-Fonds (Photo : Google maps / archives 2014).

L’autoroute A20 sera fermée une nouvelle fois dans les deux sens entre la jonction Boudevilliers et le giratoire du Bas-de-Reymond à La Chaux-de-Fonds du 9 au 14 mars, de 22 heures à 5 heures du matin. La poursuite de travaux électromécaniques en sont la raison. Les automobilistes sont priés de sortir de l’autoroute et d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. En cas de mauvaises conditions météorologiques, les interventions sont susceptibles d’être reportées. /comm-rle


 

