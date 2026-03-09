Refermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

L’autoroute A20 sera fermée une nouvelle fois dans les deux sens entre la jonction Boudevilliers et le giratoire du Bas-de-Reymond à La Chaux-de-Fonds du 9 au 14 mars, de 22 heures à 5 heures du matin. La poursuite de travaux électromécaniques en sont la raison. Les automobilistes sont priés de sortir de l’autoroute et d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. En cas de mauvaises conditions météorologiques, les interventions sont susceptibles d’être reportées. /comm-rle