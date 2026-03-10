Le tunnel sous la Vue-des-Alpes n’a pas rouvert

En raison d’une panne, la galerie n’a pas été rouverte mardi matin à 5 heures comme prévu, ...
Le tunnel sous la Vue-des-Alpes n’a pas rouvert

En raison d’une panne, la galerie n’a pas été rouverte mardi matin à 5 heures comme prévu, après des travaux nocturnes. Elle reste fermée jusqu’à nouvel avis.

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes subit des travaux en ce moment. (Photo : Google maps / 2014). Le tunnel sous la Vue-des-Alpes subit des travaux en ce moment. (Photo : Google maps / 2014).

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes reste fermé. La Police neuchâteloise l’annonce en ce mardi matin. L’ouvrage a été fermé pendant la nuit depuis lundi soir 22 heures pour procéder à des travaux électromécaniques. Une défaillance technique n’a pas permis de procéder comme prévu à sa réouverture à 5 heures du matin. L’autoroute entre Boudevilliers et le Bas-du-Reymond à La Chaux-de-Fonds est donc close à la circulation dans les deux sens jusqu’à nouvel avis. Les automobilistes sont priés d’emprunter des itinéraires de substitution. /jhi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Espoirs d’un agriculteur neuchâtelois face à la PA30

Espoirs d’un agriculteur neuchâtelois face à la PA30

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:45

Interdiction de l'estivage en France : pas d'indemnisation fédérale

Interdiction de l'estivage en France : pas d'indemnisation fédérale

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:40

Un tiers de déclarations en plus au Service des contributions

Un tiers de déclarations en plus au Service des contributions

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:37

« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 16:30

Articles les plus lus

Elian Bacouet, l’homme au chapeau s’en est allé

Elian Bacouet, l’homme au chapeau s’en est allé

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 11:54

Un nouveau président de renom pour le Secours d’hiver neuchâtelois

Un nouveau président de renom pour le Secours d’hiver neuchâtelois

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 15:36

« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

« Le dossier du lundi » : L’initiative SSR balayée

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 16:30

Un tiers de déclarations en plus au Service des contributions

Un tiers de déclarations en plus au Service des contributions

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 17:37

Refermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Refermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 11:00

« Ma Commune à la Une » : Cressier

« Ma Commune à la Une » : Cressier

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 11:22

Elian Bacouet, l’homme au chapeau s’en est allé

Elian Bacouet, l’homme au chapeau s’en est allé

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 11:54

Un nouveau président de renom pour le Secours d’hiver neuchâtelois

Un nouveau président de renom pour le Secours d’hiver neuchâtelois

Région    Actualisé le 09.03.2026 - 15:36