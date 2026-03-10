Le tunnel sous la Vue-des-Alpes reste fermé. La Police neuchâteloise l’annonce en ce mardi matin. L’ouvrage a été fermé pendant la nuit depuis lundi soir 22 heures pour procéder à des travaux électromécaniques. Une défaillance technique n’a pas permis de procéder comme prévu à sa réouverture à 5 heures du matin. L’autoroute entre Boudevilliers et le Bas-du-Reymond à La Chaux-de-Fonds est donc close à la circulation dans les deux sens jusqu’à nouvel avis. Les automobilistes sont priés d’emprunter des itinéraires de substitution. /jhi
Le tunnel sous la Vue-des-Alpes n’a pas rouvert
En raison d’une panne, la galerie n’a pas été rouverte mardi matin à 5 heures comme prévu, ...
RTN
Sur le même sujet
- 12.02.2026 - 04:46 Un blessé dans une bagarre entre jeunes
- 09.02.2026 - 11:06 Achille Ponzo, nouveau chef Prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise
- 04.02.2026 - 14:32 Débordements après le match Xamax-Yverdon
- 27.01.2026 - 18:45 Face aux escroqueries, place à la prévention à Marin
- 27.01.2026 - 12:51 Individu menaçant interpellé à La Chaux-de-Fonds
Actualités suivantes
Interdiction de l'estivage en France : pas d'indemnisation fédérale
Région • Actualisé le 09.03.2026 - 17:40
Un tiers de déclarations en plus au Service des contributions
Région • Actualisé le 09.03.2026 - 17:37
Articles les plus lus
Un nouveau président de renom pour le Secours d’hiver neuchâtelois
Région • Actualisé le 09.03.2026 - 15:36
Un tiers de déclarations en plus au Service des contributions
Région • Actualisé le 09.03.2026 - 17:37
Interdiction de l'estivage en France : pas d'indemnisation fédérale
Région • Actualisé le 09.03.2026 - 17:40
Un nouveau président de renom pour le Secours d’hiver neuchâtelois
Région • Actualisé le 09.03.2026 - 15:36
Un tiers de déclarations en plus au Service des contributions
Région • Actualisé le 09.03.2026 - 17:37
Un nouveau président de renom pour le Secours d’hiver neuchâtelois
Région • Actualisé le 09.03.2026 - 15:36