Le tunnel sous la Vue-des-Alpes n’a pas rouvert

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes reste fermé. La Police neuchâteloise l’annonce en ce mardi matin. L’ouvrage a été fermé pendant la nuit depuis lundi soir 22 heures pour procéder à des travaux électromécaniques. Une défaillance technique n’a pas permis de procéder comme prévu à sa réouverture à 5 heures du matin. L’autoroute entre Boudevilliers et le Bas-du-Reymond à La Chaux-de-Fonds est donc close à la circulation dans les deux sens jusqu’à nouvel avis. Les automobilistes sont priés d’emprunter des itinéraires de substitution. /jhi