Une nouvelle loi entraîne une hausse des faillites

Il faut savoir encore que « l’année 2024 était déjà une année record par rapport à la précédente », rappelle Thierry Marchand.

Pour faire face à la charge de travail supplémentaire, le Service des poursuites et faillites du Canton de Neuchâtel s’est vu octroyer temporairement 3,5 EPT supplémentaires depuis le début de l’année.





Situation similaire à l’échelon national

À l’échelle suisse, la hausse atteint 76% en janvier et février, par rapport à la même période l’an dernier, selon l’association de créanciers Creditreform. Ce sont 2'631 faillites qui ont été enregistrées en ce début d’année en raison de ce changement de loi.

Sur cette même période, il y a eu 9'372 nouvelles inscriptions d’entreprises au registre du commerce. C’est 2,6% de moins en comparaison annuelle.





Une réforme destinée à favoriser les créanciers

Cette réforme avait été adoptée par le Parlement fédéral en mars 2022. L’objectif était d’éviter que « les débiteurs fassent un usage abusif de la procédure de faillite, afin d’échapper à leurs obligations », peut-on lire dans le rapport explicatif de la Confédération paru en octobre 2023. Ce sont ainsi les assurances sociales qui jusque-là devaient payer une partie des pertes. La situation qui prévalait jusqu’en janvier 2025 créait également « une distorsion de la concurrence », relève Thierry Marchand. Selon le rapport de la Confédération, cela s’explique par le fait que « les entreprises qui renoncent systématiquement à payer leurs dettes de droit public, telles que les impôts ou les primes d’assurance-accidents obligatoire, peuvent malgré tout poursuivre leurs activités. »