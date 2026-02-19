La caisse de chômage a besoin d’une gouvernance plus forte

La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (CCNAC) a besoin d’un cap plus clair. C’est l’une des conclusions du mandat d’analyse lancé l’été dernier par le Conseil d’État neuchâtelois. Le gouvernement a présenté le résultat de cette étude ce jeudi matin aux collaborateurs de la caisse. Cette démarche avait été lancée durant l’été 2025 à la suite de dysfonctionnements soulevés par plusieurs collaborateurs. Des témoignages faisaient état d’un climat de travail extrêmement délétère. Le mandat d’analyse évoque de son côté « un degré de satisfaction moyen en lien avec le climat de travail », selon la conseillère d’État Florence Nater, cheffe du Département de l’économie et de la cohésion sociale, auquel est rattachée la CCNAC.

Vingt-trois entretiens en face-à-face ont été menés dans le cadre de cette analyse. Un sondage a aussi été lancé, auquel 75% des quelque 40 collaborateurs ont participé.

Cette démarche permet, selon Florence Nater, « d’avoir une photographie de la situation, des forces et des faiblesses, mais le travail ne fait que commencer », dit-elle.

Ce mandat d’analyse montre que l’institution a besoin « d’une nouvelle vision stratégique commune, partagée et portée par toute la gouvernance de la caisse », indique la conseillère d’État. Elle évoque des informations souvent transmises de manière orale et un manque de processus clairs qui suscitent des doutes sur les façons de faire chez les collaborateurs.