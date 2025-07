La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage dans la tourmente

La conseillère d’État appelle aussi à replacer ces témoignages dans un contexte plus large de réorganisation de la caisse de chômage entamée depuis deux ans. Un nouveau système informatique est progressivement introduit et la masse de travail s’est accrue cette année, indique Florence Nater. « À fin mai 2025, on était à 80 millions de francs de prestations versés. En regard, pour 2024, c’était un peu plus de 100 millions pour l’ensemble de l’année ». Cette situation est notamment à mettre sur le compte des RHT davantage sollicitées. La CCNAC comptait un peu plus 5'700 assurés fin 2023, selon le dernier rapport de gestion disponible en ligne.

Le mandat d’analyse doit permettre d’identifier parmi tout ceci les causes des souffrances évoquées par le personnel.





Le directeur affiche sa volonté d’aller de l’avant

Le directeur de la CCNAC, Pascal Guillet, souscrit pleinement à la démarche lancée par l’État. Il indique qu’il avait lui-même prévu de mener une telle analyse, mais l’imaginait un peu plus tardivement après l’introduction complète du nouveau système informatique fixée à janvier 2026, l’ancien datant de la fin des années 80. Il explique que la caisse de chômage est en profonde mutation depuis deux ans, avec une réorganisation du management et des processus, notamment dans la méthode d’attribution des dossiers aux collaborateurs. Certains volets du nouveau système informatique ont déjà été introduits, non sans certaines difficultés. Pour Pascal Guillet, ces changements apportent leur lot de craintes et de soucis. Le mandat d’analyse dira si des problèmes de relations interpersonnelles entrent également en jeu dans ce climat de travail altéré. Selon Pascal Guillet, certains départs enregistrés depuis l’année dernière s’expliquent aussi par des gens qui réalisent que ce travail ne leur convient pas. À ce contexte s’ajoute encore le fait que le directeur, en poste depuis 42 ans, partira à la retraite en 2028 ; une passation qui doit se préparer. Autant de défis qu’il entend relever « avec les collaborateurs et pas sans eux ». Il défend une volonté commune d’aller de l’avant et se dit prêt à rectifier ce qui devra l’être. « La mission doit être assurée. Il n’y a pas d’alternative. On doit y arriver », conclut-il. /sbm